تؤثر الشتاء على البشرة بشكل سلبي حيث يسبب الطقس البارد الجفاف بالبشرة والتشققات وظهور القشور ما يؤثر على مظهرها بشكل سلبي.

وتحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة بعد الشتاء، حيث الترطيب والتغذية المستمرة للبشرة، ويجب تطبيق الوصفات الطبيعية التى تخفى آثار الشتاء على البشرة.

قناع طبيعي للتخلص من الجفاف والقشور على البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي للتخلص من الجفاف والقشور على البشرة.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي (مرطب ومضاد للبكتيريا)

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (يغذي البشرة بعمق)

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا (تعمل كحاجز لحفظ الرطوبة)

بضع قطرات من زيت اللافندر (لتهدئة البشرة وإعطائها رائحة جميلة)

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي العسل مع زيت جوز الهند وزبدة الشيا حتى تحصلي على مزيج ناعم ومتجانس.

أضيفي قطرات زيت اللافندر وامزجي جيدًا.

ضعي القناع على بشرة نظيفة وجافة، مع التركيز على المناطق الأكثر جفافًا مثل الخدين وحول الأنف.

اتركي القناع لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

ضعي مرطبك اليومي بعد القناع لتعزيز النتيجة.

كرري استخدام القناع 2 إلى 3 مرات أسبوعيًا.

اشربي كميات كافية من الماء لدعم ترطيب البشرة من الداخل.

قشور البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

و للعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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