لن ترميه بعد اليوم، قشر البصل لجمال بشرتك وشعرك ونظافة بيتك

استخدامات قشر البصل في البيت، يُعد البصل من أكثر الخضروات استخدامًا في المطابخ حول العالم، ولكن القليل يدركون أن القشور التي نتخلص منها عادةً تمتلك فوائد واستخدامات مذهلة داخل المنزل.





قشر البصل، رغم بساطته، يحتوي على مركبات مفيدة ويمكن استغلاله في عدة مجالات، سواء في التنظيف، الزراعة، التجميل، أو حتى في الطهي.



أكدت الدكتورة منال عبد الرحمن أستاذة الاقتصاد المنزلي، أن قشر البصل، الذي يُعتبر من النفايات في كثير من البيوت، يمكن أن يتحول إلى عنصر منزلي متعدد الاستخدامات إذا ما تم التعامل معه بوعي وابتكار.

قشر البصل مصدر مجاني للعديد من العناصر الغذائية، وله العديد من الاستخدامات التي لا يمكنك تخيلها.



أهم فوائد قشر البصل في البيت



فوائد قشر البصل

وفي هذا التقرير، تستعرض الدكتورة منال، أبرز استخدامات قشر البصل المنزلية، وطرق استغلاله بدلًا من التخلص منه.

أولًا: استخدامات قشر البصل في المطبخ والطهي



رغم أن قشر البصل لا يُؤكل بشكل مباشر، إلا أنه يُعد كنزًا غذائيًا غنيًا بالفلافونويدات، وعلى رأسها مادة "الكيرسيتين"، وهي مضاد أكسدة قوي يساهم في مكافحة الالتهابات وتحسين صحة القلب.

تحضير مرق مغذٍ:

يمكن استخدام قشر البصل عند غلي اللحوم أو الدجاج أو الخضروات، حيث تضيف نكهة غنية وقيمة غذائية عالية. توضع القشور في كيس شاش أو مصفاة صغيرة وتزال قبل التقديم. هذا المرق يصبح أكثر فائدة وصحة من المرق التقليدي.

تلوين الطعام طبيعيًا:

تستخدم قشور البصل، خاصة الحمراء، لصبغ الأرز أو البيض أو حتى المعجنات بشكل طبيعي، خصوصًا في المناسبات مثل عيد الفصح. يُغلى القشر في ماء ويُستخدم السائل الملون كبديل للملونات الصناعية.

صنع شاي صحي:

يمكن غلي قشر البصل مع الماء وتحليته بالعسل لصنع مشروب دافئ يساعد في تقوية المناعة والتقليل من أعراض البرد والالتهابات. يفضل استخدام القشور العضوية المغسولة جيدًا.

ثانيًا: استخدامات قشر البصل في الزراعة والحدائق المنزلية



لمن يهتم بالزراعة المنزلية، يمكن لقشر البصل أن يكون وسيلة فعالة وغير مكلفة لتحسين جودة التربة وتغذية النباتات، كما يلي:

سماد طبيعي:

تُخلط قشور البصل مع باقي قشور الخضروات وتُوضع في السماد العضوي (الكمبوست). هي تساعد على تغذية التربة بالعناصر المعدنية المفيدة.

منقوع مغذٍ للنباتات:

يُنقع قشر البصل في ماء لمدة 24 إلى 48 ساعة، ثم يُروى به النبات. هذا المنقوع يزود التربة بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يُحسّن من نمو النباتات.

طارد طبيعي للحشرات:

لرائحته القوية، يمكن لنقع قشور البصل أن يُستخدم كرذاذ طبيعي لطرد الحشرات من النباتات المنزلية.

فوائد مذهلة لقشر البصل

ثالثًا: استخدامات قشر البصل في التنظيف



رغم أنها غير شائعة، إلا أن قشور البصل يمكن أن تُستخدم في بعض أساليب التنظيف كما يلي:

إزالة الروائح الكريهة:

توضع كمية من قشور البصل في طبق صغير داخل الثلاجة أو في ركن من المطبخ لامتصاص الروائح غير المرغوبة.

تنظيف الأواني المحترقة:

عند غلي قشر البصل في قدر محترق، تُساعد المكونات الكبريتية في تسهيل إزالة البقع والاحتراق دون الحاجة لمواد كيميائية.

رابعًا: استخدامات قشر البصل في التجميل والعناية الشخصية



يحتوي قشر البصل على مواد مضادة للأكسدة تساعد في العناية بالبشرة والشعر، ويمكن استخدامه بعدة طرق:

مغلي قشر البصل لتقوية الشعر:

يُغلى قشر البصل ويُستخدم الماء الناتج لشطف الشعر بعد غسله، مما يضيف له لمعانًا وقوة، ويُقلل من تساقطه.

علاج مشاكل البشرة:

يمكن خلط ماء قشر البصل مع القليل من ماء الورد واستخدامه كتونر طبيعي للبشرة الدهنية والمليئة بالحبوب، نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا.

خامسًا: استخدامات قشر البصل في الديكور والأعمال اليدوية



أصباغ طبيعية:

تُستخدم قشور البصل لصبغ القماش أو الورق بطريقة طبيعية وصديقة للبيئة. هذه الطريقة مفيدة لهواة الحِرف اليدوية والأشغال الفنية.

تزيين الشموع أو الإكسسوارات:

يمكن تجفيف قشور البصل واستخدامها في صناعة الشموع اليدوية أو إضافتها لعلب الهدايا كنمط ديكوري طبيعي.

لذلك، قبل أن تلقي بقشر البصل في سلة المهملات في المرة القادمة، فكّري مرتين! فقد يكون بين يديك كنز منزلي صغير لا يُقدَّر بثمن.

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