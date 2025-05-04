الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

الهلال الأحمر الفلسطيني: 40 مصابا بالغاز والرصاص خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن وقوع 40 مصابا بالغاز  ومصاب بالرصاص المطاطي خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة في نابلس.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت اليوم الأحد بسقوط 22 شهيدا في الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثي، والذي استهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن جوريون في تل أبيب، وأفيد عن سقوط عدد من الإصابات فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليماتها للإسرائيليين.

 

موجة انفجارات هائلة

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: إن الرأس الحربي للصاروخ اليمني كان كبيرا للغاية؛ مما تسبب في موجة انفجارات هائلة، وأن الصاروخ تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن جوريون.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري قوله إن منظومتي ثاد الأمريكية وحيتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني وفشلتا.

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