خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ استئناف العدوان على غزة

قالت صحيفة هآرتس إن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى بغزة وصل إلى 6 منذ أن قررت إسرائيل خرق وقف إطلاق النار.

مقتل 6 جنود إسرائيليين منذ خرق الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن عددا كبيرا من الضباط والجنود أخطروا قادتهم بنيتهم عدم الالتزام بالقتال في إطار توسيع عملية.

وبالأمس السبت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جندين من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة، وهما نوعام رافيد، ويهلي شرور، وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في انفجار فتحة نفق برفح جنوب قطاع غزة.

من جانب آخر خسائر جيش الاحتلال في غزة

وفي وقت سابق أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها، أن مقاتليها فجروا جرافة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة.

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