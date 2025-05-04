مصرع طالب جامعي في حادث سير بمدينة كفر الشيخ

لقي طالب جامعي مصرعه، اليوم، إثر حادث سير بأحد شوارع مدينة كفر الشيخ، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طالب جامعي في حادث بمدينة كفر الشيخ

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير داخل المدينة، وعلى الفور وجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى الموقع.

وتبين من المعاينة وفاة "م. ش."، 20 عامًا، طالب بإحدى الكليات ومن أبناء قرى مركز كفر الشيخ، حيث تم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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