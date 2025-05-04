الهند تتهم الجيش الباكستاني بخرق وقف إطلاق النار

قالت وزارة الدفاع الهندية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار على طول خط المراقبة الفاصل في كشمير، مشيرة إلى أن ذلك يحدث لليلة العاشرة على التوالي.

الهند تجدد اتهام باكستان بخرق وقف إطلاق النار



ومن جانبه ذكر المتحدث باسم الجيش الهندي أن وحدات من الجيش الباكستاني قامت بإطلاق نار غير مبرر من أسلحة صغيرة عبر خط المراقبة" في عدة مناطق، مضيفا أن "الجيش الهندي رد بسرعة وبنفس القدر من القوة.

تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بعد هجوم إرهابي بالقرب من مدينة باهالجام في منطقة جمو وكشمير الهندية في 22 أبريل، عندما أطلق عدد من المسلحين النار على سياح في وادي بايساران، الذي يعتبر وجهة سياحية شهيرة. وأسفر الهجوم عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي.

واتهمت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باكستان بالتورط في الهجوم، وتعهدت بمعاقبة المسؤولين عنه، بينما ونفت باكستان أي صلة لها بالهجوم وحذرت من الرد إذا اتخذت الهند إجراء عسكريا.

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