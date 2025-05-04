الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الهند تتهم الجيش الباكستاني بخرق وقف إطلاق النار

الجيش الباكستاني،
الجيش الباكستاني، فيتو

قالت وزارة الدفاع الهندية في بيان صادر عنها  اليوم الأحد، أن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار على طول خط المراقبة الفاصل في كشمير، مشيرة إلى أن ذلك يحدث لليلة العاشرة على التوالي.

الهند تجدد اتهام باكستان بخرق وقف إطلاق النار
 

ومن جانبه ذكر  المتحدث باسم الجيش الهندي أن  وحدات من الجيش الباكستاني قامت بإطلاق نار غير مبرر من أسلحة صغيرة عبر خط المراقبة" في عدة مناطق، مضيفا أن "الجيش الهندي رد بسرعة وبنفس القدر من القوة.

 تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بعد هجوم إرهابي بالقرب من مدينة باهالجام في منطقة جمو وكشمير الهندية في 22 أبريل، عندما أطلق عدد من المسلحين النار على سياح في وادي بايساران، الذي يعتبر وجهة سياحية شهيرة. وأسفر الهجوم عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي.

txt

بعد تلميحات بالهجوم على باكستان خلال ساعات، قرار عاجل من الهند بشأن مجالها الجوي

واتهمت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باكستان بالتورط في الهجوم، وتعهدت بمعاقبة المسؤولين عنه، بينما ونفت باكستان أي صلة لها بالهجوم وحذرت من الرد إذا اتخذت الهند إجراء عسكريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهند باكستان الجيش الباكستانى

مواد متعلقة

بعد تلميحات بالهجوم على باكستان خلال ساعات، قرار عاجل من الهند بشأن مجالها الجوي

رئيس وزراء باكستان: الهند تستفزنا وتجرنا إلى التصعيد
ads

الأكثر قراءة

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أخبار مصر: 32% من المصريين تحت خط الفقر، الصحة تحذر المواطنين من العلاج في العيادات الخاصة، رد صادم من قطر على تصريحات نتنياهو

عقب تصديق الرئيس، أبرز مكتسبات قانون العمل الجديد وأهمها إلغاء استمارة 6

جانتس يحمل إيران مسؤولية صاروخ مطار بن جوريون ويطالب برد قاسٍ على طهران

طوارئ على خطوط السكك الحديدية بسبب حالة الطقس

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

تشغيل قطارات نوم وأخرى مكيفة بالإسكندرية ومطروح في هذا الموعد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

الإفتاء ترد على شبهة أن الحج بقايا عبادة وثنية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 4 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية