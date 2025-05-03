السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يشن 3 غارات متفرقة على خان يونس

غزة، فيتو
غزة، فيتو

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات على مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومن جانبه قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، في تقارير صحفية، إن القطاع يعيش كارثة ممتدة تنذر بكارثة إنسانية شاملة.

وأضاف المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الطفلة جنان هي الطفلة رقم 57 التي توفيت بسبب سوء التغذية.

كما أوضح أن مولودة في مستشفى العودة ولدت دون دماغ بسبب سوء التغذية.

وحمل المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سوء التغذية في القطاع.

وأشار إلى أن عدد الوفيات دون الـ5 سنوات ارتفع إلى 32 بين كل ألف طفل.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية جيش الاحتلال

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