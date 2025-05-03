السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على هيلاس فيرونا بهدف في الشوط الأول

انتر ميلان الايطالي،
انتر ميلان الايطالي، فيتو

يتقدم فريق إنتر ميلان، على نظيره هيلاس فيرونا، بهدف مقابل لاشيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب جوزيبي مياتزا اليوم السبت، لحساب الجولة 35 من الدوري الإيطالي

وسجل هدف التقدم لفريق انتر ميلان اللاعب أسلاني في الدقيقة 9 من ركلة جزاء.

 

تشكيل إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: بيسيك- دي فري- أوجستو

خط الوسط: دارميان- فراتيسي- أسلاني- زيلينيسكي- زاليفسكي

في الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش- أنخيل كوريا.
 

تشكيل هيلاس فيرونا ضد إنتر ميلان

مونتيبو، دانيليوتش، فالنتيني، فريسي، تشاتشوا، سيردار، دودا، نياسي، باراداريتش، سوسلوف، أمين سار.

موقف الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل انتر ميلان المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 71 نقطة، بينما يأتي فيرونا في المركز الخامس عشر، برصيد 32 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي هيلاس فيرونا فيرونا إنتر ميلان

مواد متعلقة

3 أزمات تواجه برشلونة قبل موقعة العودة أمام إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. والتاريخ يصدم البرسا

مدرب برشلونة: علينا هزيمة إنتر ميلان أمام جماهيرهم
ads

الأكثر قراءة

كامل الوزير يعلق على إعادة تشغيل سلسلة بلبن

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد فى القاهرة والمحافظات

أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر 2025.5.3

تحمل جنسية أجنبية، القصة الكاملة لفيديو فتاة اليوجا فوق كوبري أكتوبر (فيديو)

بسبب خطأ في تطبيق القانون، الإسماعيلي يطلب رسميا إعادة مباراة سموحة

تفاصيل زيادة الإيجار في تعديل القانون القديم وموعد التطبيق

إخلاء سبيل عادل شكل أكبر مشجعى نادى الاتحاد السكندرى

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

التوعية بكيفية مواجهة القرآن للشبهات الفكرية، موضوع خطبة الجمعة المقبلة

هل وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للمرأة وضع الكحل الأزرق والأخضر خارج البيت بشروط

المزيد
الجريدة الرسمية