3 أزمات تواجه برشلونة قبل موقعة العودة أمام إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. والتاريخ يصدم البرسا

فرضت نتيجة التعادل كلمتها على مواجهة الذهاب بين فريقي برشلونة الإسباني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف لكل منهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقدم برشلونة وإنتر ميلان وجبة كروية دسمة وموقعة كروية مثيرة ليبقى الحسم مؤجلًا إلى جولة الإياب، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب جوزيبي مياتزا في إيطاليا.

لكن هناك 3 أسباب ترعب فريق برشلونة قبل موقعة الإياب أمام إنتر ميلان.

التاريخ يصدم برشلونة في معقل إنتر ميلان

يدرك برشلونة جيدًا أن مهمته لن تكون سهلة في معقل إنتر ميلان خاصة أن التاريخ يؤكد هذه المعاناة للفريق الكتالوني في زيارات سابقة للعملاق الإيطالي.

وتعادل برشلونة 3 مرات أمام إنتر ميلان في عقر داره ولم يعرف الفوز هناك سوى مرة وحيدة عام 2019 في مرحلة المجموعات.

وتبقى المواجهة الأشهر والتي لن ينساها مشجعو برشلونة يوم 20 من أبريل 2010 حين خسر الفريق بقيادة مدربه الأسبق الإسباني بيب جوارديولا، بنتيجة 3-1 في جولة الذهاب لدور قبل النهائي.

وودع بعدها برشلونة في ملعبه بعد الفوز بهدف نظيف وعدم القدرة على تعويض خسارته بفارق هدفين.

القدرات الهجومية لـ إنتر ميلان وطريقة لعب إنزاجي

أظهر الفريق الإيطالي الوجه الهجومي المميز والفاعلية التهديفية في مواجهة الذهاب بدليل أنه زار شباك برشلونة 3 مرات في عقر داره.

وامتلك إنتر ميلان بقيادة مدربه سيموني إنزاجي جرأة كبيرة في بداية المباراة بتسجيل ثنائية عن طريق ماركوس تورام بعد دقيقة واحدة بجانب دينزل دومفريس الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ21.

وتعكس هذه الأهداف قدرة إنتر ميلان على الوصول إلى مرمى برشلونة بأقل عدد من الهجمات والفاعلية التهديفية التي تساعد الفريق بصورة كبيرة في لقاء الإياب وتشكل خطرًا على دفاع البارسا.

إنتر ميلان لا يخسر على ملعبه هذا الموسم

يعلم الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة أن مهمته أمام النيراتزوري في عقر داره شائكة، خاصة مع توالي المباريات وخوض لقاء ضد بلد الوليد خارج الديار يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني وهو ما يهدد اللاعبين بالإجهاد قبل السفر إلى إيطاليا.

النقطة الثانية أن إنتر ميلان لم يخسر على أرضه هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا خلال 5 مباريات، وحقق 4 انتصارات مقابل تعادل وحيد مع بايرن ميونخ الألماني في إياب ربع النهائي.

وأصبح برشلونة بحاجة لتحقيق الفوز من أجل اقتناص بطاقة التأهل إلى الدور النهائي للبطولة القارية التي لم يحصد لقبها منذ موسم 2014 – 2015.

لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو

واصل لاعب برشلونة المتألق لامين يامال نيل إشادة الجميع بعد تألقه ضد إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يامال صاحب الـ17 عاما سجل هدفا وصنع آخر وقدم أداء رائعا لينجح في التفوق على أسطورتي الكرة العالمية كريستيانو رونالدو وليونيل في مثل سنه.

وتظهر الإحصائيات تفوق يامال على ميسي ورونالدو في عمر 17 عاما، حيث لعب 100 مباراة سجل خلالها 22 هدفا وصنع 33 مقابل 19 مباراة لرونالدو سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 بينما لعب ميسي 9 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

وصف مدرب برشلونة، هانزي فليك، نجمه لامين يامال 17 عامًا بأنه "عبقري"، بعدما تألق في مباراته رقم 100 مع الفريق الأول للنادي.

مهاجم إنتر ميلان يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

سجل ماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان هدفًا في الدقيقة الأولى (30 ثانية) في شباك برشلونة، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هدف تورام يعتبر أسرع هدف في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز إنتر ميلان بجميع مبارياته التسع في دوري أبطال أوروبا التي سجل فيها هدفًا أول حتى الآن هذا الموسم.

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