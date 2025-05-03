فشل التدخل في الانتخابات!

النتيجة الأهم والأبرز لانتخابات نقابة الصحفيين ليست فوز فلان وخسارة علان من الصحفيين، وإنما هى فشل التدخل في هذه الانتخابات من قبل شخصيات وجهات حاولت توجيه هذه الانتخابات كما تهوى وتشاء، وناصرت ودعمت علنا وبشكل صريح وسافر مرشحين معينين.. لكن النتيجة لم تكن في صالح هؤلاء المرشحين.



لذلك تقدم انتخابات نقابة الصحفيين وقبلها انتخابات نقابة المهندسين درسا مهما لهؤلاء المنخرطون في توجيه انتخابات النقابات المهنية، مؤداة أنه لم يعد ثمة جدوى للتدخل في انتخاباتها، بل أن هذا التدخل الذى يتم بشكل صارخ يستفز أعضاء النقابات ويحضهم على عدم منح أصواتهم لمن يتم التدخل لصالحه..

ومن هنا يتعين على محترفى التدخل في الانتخابات النقابية الكف عن هذا التدخل وترك أعضاء النقابات يختارون من يشاءون ومن يحبذون لتولى إدارة شؤون نقاباتهم.. وللعلم هذا لن يضر إدارة البلاد أو يؤثر على هيبة مؤسسات الدولة المختلفة، بل العكس تماما سوف يكسبهم ويكسبها قوة..

إن النقابات هى من مؤسسات المجتمع المدني المهمة مع الجمعيات الأهلية، وإذا كنّا غيرنا قانون الجمعيات الأهلية لدعم المجتمع المدني ومنحه حرية أكبر فلنكمل ذلك بالكف عن التدخل في انتخابات النقابات المهنية التى تأسست أساسا لخدمة أعضائها وحماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والارتقاء بالمهنة التى تجمعهم ويتشاركون فيها..

وإذا تولى إدارتها من يعبرون عن إرادة أعضائها سوف يكون ذلك مفيدا للمهنة ولأعضاء النقابة، وبالتالى للدولة كلها التى تتكون من أرض وشعب وحكومة وليست الحكومة وحدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.