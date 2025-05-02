الصحفيون وانتخاباتهم

اخترعت النقابات المهنية للدفاع عن مصالح أعضائها وحماية حقوقهم والارتقاء بالمهنة التى تجمعهم ويتشاركون فيها.. ونقابة الصحفيين ليست إستثناءً وإنما أقيمت وتأسست للوفاء بهذه الأهداف.. لذلك أفضل معيار للصحفيين في اختيار من يدير نقابتهم هو اختيار من يقدر على الدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم والارتقاء بمهنة الصحافة.



ومصالح الصحفيين تبدأ بتوفير مستوى معيشى لائق ومناسب لهم، نظرا لأن تسعين في المائة من الصحفيين يعانون ضغوط الحياة المعيشية وقلة وانخفاض الدخول التى انخفضت قيمتها في ظل موجات التضخم الكبيرة التى تعرضت لها البلاد خلال السنوات الأخيرة.



غير أن مصالح الصحفيين لا تقتصر على ذلك فقط، وإنما مصالحهم أيضا في تأمين حرية الصحافة، وحمايتهم وهم يمارسون هذه الحرية حتى لا يتعرضون لعقوبات سالبة للحرية أو المنع من النشر أو الأضرار بدخولهم أو التنكيل بهم من قبل الإدارة.



كما أن مصالح الصحفيين تشمل أيضا الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال توفير التدريب المناسب لشبابهم، ونقل الخبرة من أجيال الصحفيين الكبار في السن وأصحاب الخبرة إلى شبابهم الواعد، وهذا دور النقابة مع المدارس الصحفية العتيدة لدينا وبالتنسيق بينهم.



وإذا وضع كل زميل أو زميلة ذلك في اعتباره لن يتحير وهو يختار اليوم النقيب ونصف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين رغم كثرة المرشحين، وشدة التنافس في هذه الانتخابات، والذى تحول إلى صراع واحتراب في هذه الانتخابات، وساعد على ذلك امتداد فترة الحراك الانتخابي لتأجيل الانتخابات حتى تتم بعد مواعيد الأعياد الدينية.



إننا دوما في نقابة الصحفيين نتباهى بأن انتخاباتنا تتسم بالنزاهة رغم محاولات التدخل فيها من هنا وهناك، ولذلك فإن نتائجها ستكون محصلة لإرادة أغلبية أعضاء الجمعيةَ العمومية.. وعلى جميع الزملاء والزميلات أن يتقبلوا في نهاية اليوم نتيجتها ويحافظوا على وحدة النقابة، لأنها لنا جميعا رغم الاختلافات بيننا في السن والصحف التى نعمل فيها ومستوى الدخول وأيضًا الانتماء السياسى.

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