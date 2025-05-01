الخميس 01 مايو 2025
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ماذا يريد ترامب منا؟!

أعتقد أن ترامب يريد منا ما هو أكبر وأبعد من مرور السفن الأمريكيةَ، العسكرية والتجارية، مجانا في قناة السويس.. فإن المرور المجاني لسفن أمريكا في قناة السويس سوف يوفر لها رقما متواضعا جدا من الأموال لا تساوي نسبة تذكر في موازنتها.. 

وترامب يبحث عن عشرات ومئات المليارات من الدولارات ووحدة الإنفاق والإيرادات لديه الآن تريليون وليست المليار.. إذن عندما طلب ترامب أن تمر سفن بلاده مجانا في قناة السويس كان يستهدف أن يحصل منا على شيء آخر، أو أشياء أخرى، أكبر وأبعد وأعمق.

 
وأعتقد أنه يريد منا أمرين مهمين في تقديره، وكلاهما يتعلقان بما تشهده المنطقة.. الأمر الأول؛ هو مشاركتنا في حربه باليمن ضد الحوثيين، وهو ما نجحنا في عدم التورط فيه، سواء الآن أو من قبل حينما كانت السعودية تخوض حربا ضدهم.. 

والأمر الثاني التساهل فيما شرعت إسرائيل في تنفيذه الآن لتهجير أهل غزة، وغض الطرف عما يقال عنه تهجير طوعي والسكوت عن إدانة جرائم إسرائيل الوحشية في غزة..

 

هلع العاصفة!

طمع ترامب!


وهكذا ترامب ليس عينه فقط على مليار دولار أو حتى مليارين يمكن أن يوفرها إذا استجبنا لطلبه بالمرور المجاني للسفن الأمريكية من قناة السويس، وإنما عينه على توريطنا في حرب تستنزف قوانا ومواردنا وتشغلنا عن التصدي للخطة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة لإعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط بشكل يتيح لأمريكا الهيمنة عليها، ويتيح للإسرائيليين تنفيذ خطة إسرائيل الكبرى التي بدأتها بالاستيلاء على مزيد من الأراضي السورية ورفض الانسحاب من أراضٍ لبنانية والاستيلاء على مزيد من أراضي الضفة الغربية.

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تهجير أهل غزة جرائم إسرائيل قناة السويس السفن الأمريكية أمريكا ترامب إسرائيل فيتو بوابة فيتو الحوثيين الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

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