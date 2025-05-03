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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي وسبورتنج بنهائي كأس مصر سيدات

كرة السلة سيدات
كرة السلة سيدات

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مواجهة قوية اليوم أمام سبورتنج، في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي أمام سبورتنج في الـ7 مساء، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتسبق المباراة النهائية، مواجهة أخرى تجمع بين الصيد وهليوبوليس على المركز الثالث، تقام في الرابعة عصرا.

الأهلي يواجه الزمالك في دوري السوبر

ويخوض فريقا الأهلي والزمالك مواجهات قوية في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2024 /2025.

ووصل الأهلي إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة (3-0)، في الدور ربع النهائي، فيما تأهل الزمالك على حساب المصرية للاتصالات.

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كرة السلة النادي الأهلي سبورتنج صالة حسن مصطفي كأس مصر

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