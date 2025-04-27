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رياضة

مواجهات قوية في ثالث جولات ربع نهائي دوري سوبر كرة السلة غدا

الأهلي والاتحاد السكندري،
الأهلي والاتحاد السكندري، فيتو

كرة السلة، تقام غدا الإثنين، منافسات الجولة الثالثة من الدور ربع النهائي لدوري السوبر رجال لكرة السلة، للموسم الحالي 2024 /2025.

ومن المقرر أن تقام اليوم المواجهات التالية:

 ربع نهائي دوري سوبر كرة السلة

مواجهات قوية في ثالث جولات ربع نهائي دوري سوبر كرة السلة غدا:

الاتحاد السكندري × سموحة

الأهلي × هليوبوليس

الزمالك × المصرية للاتصالات

سبورتنج × الجزيرة

وجاءت نتائج مواجهات الجولة الأولى كالتالي:

الاتحاد السكندري (78) - (75) سموحة

الأهلي (79) - (36) هليوبوليس

الزمالك (85) - (49) المصرية للاتصالات

سبورتنج (73) - (84) الجزيرة

فيما جاءت نتائج مواجهات الجولة الثانية كالتالي:

الاتحاد السكندري (85) - (70) سموحة

الأهلي (75) - (66) هليوبوليس

الزمالك (99) - (78) المصرية للاتصالات

سبورتنج (74) - (66) الجزيرة

ويحتاج كل من الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري، إلى تحقيق الفوز في الجولة المقبلة من أجل حسم التأهل بشكل رسمي للدور قبل النهائي.

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