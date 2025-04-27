كرة السلة، تقام غدا الإثنين، منافسات الجولة الثالثة من الدور ربع النهائي لدوري السوبر رجال لكرة السلة، للموسم الحالي 2024 /2025.

ومن المقرر أن تقام اليوم المواجهات التالية:

ربع نهائي دوري سوبر كرة السلة

مواجهات قوية في ثالث جولات ربع نهائي دوري سوبر كرة السلة غدا:

الاتحاد السكندري × سموحة

الأهلي × هليوبوليس

الزمالك × المصرية للاتصالات

سبورتنج × الجزيرة

وجاءت نتائج مواجهات الجولة الأولى كالتالي:

الاتحاد السكندري (78) - (75) سموحة

الأهلي (79) - (36) هليوبوليس

الزمالك (85) - (49) المصرية للاتصالات

سبورتنج (73) - (84) الجزيرة

فيما جاءت نتائج مواجهات الجولة الثانية كالتالي:

الاتحاد السكندري (85) - (70) سموحة

الأهلي (75) - (66) هليوبوليس

الزمالك (99) - (78) المصرية للاتصالات

سبورتنج (74) - (66) الجزيرة

ويحتاج كل من الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري، إلى تحقيق الفوز في الجولة المقبلة من أجل حسم التأهل بشكل رسمي للدور قبل النهائي.

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