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رياضة

كرة السلة، الزمالك يتأهل إلى نصف نهائي دوري السوبر

سلة الزمالك
سلة الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر، بعد فوزه على المصرية للاتصالات بنتيجة 78-63، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على الصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي، ضمن ثالث مواجهات دور ربع النهائي.

 

الزمالك والمصرية للاتصالات

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 24-16 لصالح الزمالك

الفترة الثانية: 43-30 لصالح الزمالك

الفترة الثالثة: 64-45 لصالح الزمالك

الفترة الرابعة: 78-63 لصالح الزمالك

وشهدت المباراة الظهور الأول للمحترف الأمريكي كيني هايز، أحدث صفقات "سلة الزمالك".

وكانت مواجهات دور الـ8 قد أقيمت بنظام Best of 5، حيث نجح الزمالك في حسم التأهل بعد الفوز في أول ثلاث مباريات دون الحاجة للعب مباراتين إضافيتين.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الأهلي وهليوبوليس، حيث ستقام مباريات نصف النهائي أيام 13، 14، 16، 18، و20 مايو.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديرًا فنيًا، جونزالو هيرمو سو مدربًا مساعدًا، محمد السحرتي مدربًا مساعدًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

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