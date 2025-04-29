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رياضة

كرة السلة، الأهلي والزمالك وجها لوجه في نصف نهائي دوري السوبر

كرة السلة، فيتو
كرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض فريقا الأهلي والزمالك مواجهات قوية في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2024/2025.

ووصل الأهلي إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة (3-0)، في الدور ربع النهائي، فيما تأهل الزمالك على حساب المصرية للاتصالات.

 

مواجهات قوية بين الأهلي والزمالك

 وتقام مباريات الدور قبل النهائي بنظام “بيست أوف 5”، وهو ما يعني حاجة الفريق لتحقيق الفوز في ثلاثة مواجهات من أجل حسم التأهل.

وعلى المقابل يخوض الاتحاد السكندري مواجهات قوية في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهتي الجزيرة وسبورتنج، والتي من المقرر حسمها في الأيام المقبلة.

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