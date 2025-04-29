كرة السلة، سبورتنج يفوز على الجزيرة في ربع نهائي دوري السوبر

كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج، الفوز على نظيره فريق الجزيرة بنتيجة (66-64)، في الجولة الرابعة من منافسات الدور ربع النهائي لدوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2024/2025.

بهذه النتيجة يتعادل سبورتنج مع الجزيرة بنتيجة (2-2) في سلسلة مباريات الدور ربع النهائي، وتقام بينهما مباراة فاصلة لحسم المتأهل للدور قبل النهائي.

مواجهات قوية بين الأهلي والزمالك

يخوض فريقا الأهلي والزمالك مواجهات قوية في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة للموسم الحالي 2024/2025.

ووصل الأهلي إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة (3-0)، في الدور ربع النهائي، فيما تأهل الزمالك على حساب المصرية للاتصالات.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي بنظام “بيست أوف 5”، وهو ما يعني حاجة الفريق لتحقيق الفوز في ثلاثة مواجهات من أجل حسم التأهل.

وعلى المقابل يخوض الاتحاد السكندري مواجهات قوية في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهتي الجزيرة وسبورتنج، والتي من المقرر حسمها في الأيام المقبلة.

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