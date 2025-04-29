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لعب مع الطلاب كرة السلة، وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس شرق المنصورة (صور)

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية بيلعب سلة مع الطالبات، فيتو

أجرى المهندس محمد الرشيدي وكيل أول تعليم الدقهلية اليوم جولة ميدانية استهدفت مدارس بإدارة شرق المنصورة التعليمية.

وخلال الجولة حرص وكيل تعليم الدقهلية على مشاركة الطلاب لعب كرة السلة أثناء تفقده حصة التربية الرياضية.

تأتي الجولات الميدانية تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

حيث استأنف وكيل أول وزارة التربية والتعليم متابعة انتظام العملية التعليمية بإدارة شرق المنصورة التعليمية يرافقه أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، وعبد الوهاب الغندور - مكتب وكيل الوزارة، وكان فى استقباله عادل فؤاد مدير الإدارة.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل التعليم بشرق التعليمية

وخلال الجولة تفقد  مدارس:

-مختار عبد العال الثانوية المشتركة 
-حافظ عنان الرسمية للغات 
-سلامون الإعدادية بنات
-سلامون للتعليم الأساسي
-سلامون الابتدائية الجديدة

مدير المديرية يشارك الطالبات لعبة كرة السلة 

وخلال جولته شارك مدير المديرية الطالبات لعبة كرة السلة أثناء تفقده حصة للتربية الرياضية في أجواء أبوية طيبة مليئة بالمرح.

توفير بيئة تربوية سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية  

كما تابع  وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب حضور الطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية، ووجه بضرورة توفير بيئة تربوية سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية  .

في ختام متابعته أثني الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام المدارس محل الزيارة والتزام وانضباط الطلاب ونظافة الكراسات وخطوط الطالبات المنظمة ومستوى الطلاب المميز وانضباط هيئات التدريس والعاملين وتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد.

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