السبت 03 مايو 2025
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رياضة

القادسية يتخطى الخلود برباعية في الدوري السعودي

فريق القادسية، فيتو
فريق القادسية، فيتو

فاز فريق القادسية على نظيره الخلود، بنتيجة 4ـ1 في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، ضمن الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

وسجل رباعية القادسية كل من: بيير إميريك أوباميانج “هدفين” في الدقيقة 13 و56، وجوليان كينيونيس في الدقيقة 27 و34. 

وجاء هدف الخلود الوحيد عن طريق موليكا في الدقيقة 51. 

 

تشكيل القادسية أمام الخلود 

تشكيل القادسية جاء كالتالي:
حراسة المرمى: كاستيلس.
خط الدفاع: ألفاريز – ناتشو – ذكري – أبو الشامات.
خط الوسط: العمار – إيكي – بويرتاس – نانديز.
خط الهجوم: كينونيس – أوباميانج.

 

تشكيل الخلود أمام القادسية 

تشكيل الخلود جاء كالتالي:
حراسة المرمى: جروهي.
خط الدفاع: حمدان – جيومبر – ويليام – الهوساوي.
خط الوسط: السفري – كولادو – ندورام.
خط الهجوم: صوعان – موليكا – الهمامي.

 

ترتيب الخلود والقادسية في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق القادسية المركز الرابع برصيد 59 نقطة،  أما الخلود، فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة. 

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القادسية الخلود دوري روشن السعودي

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