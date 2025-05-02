علي لطفي رجل مباراة زد وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

حصد علي لطفي حارس مرمي فريق زد إف سي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة فريق زد إف سي ونظيره طلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية، من البقاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحاول كل فريق منهم تسجيل هدف لخطف فوزا هاما في مشوارهم في بطولة الدوري، لكن لم تكلل محاولاته بالنجاح.

تشكيل زد أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: عماد حمدي، محمد إسماعيل، أحمد طارق، علي جمال.

خط الوسط: مُعط ماجاسا، بيتر موتوموسي، مصطفى سعد.

خط الهجوم: أحمد عادل، شادي حسين، عبد الرحمن البانوبي

تشكيل طلائع الجيش أمام زد

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: أحمد متعب - محمد فتح الله - خالد سطوحي - خالد عوض.

خط الوسط: علي حمدي - إسلام محارب - عماد فتحي.

خط الهجوم: كريم طارق - رجب عمران - يسري وحيد.

موقف الفريقين في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 28 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

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