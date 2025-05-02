في ظهوره الأول بعد رحيله عن الأهلي، محمد رمضان ضيفا على إبراهيم فايق اليوم

يحل محمد رمضان المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي ضيفًا على الإعلامي إبراهيم فايق خلال برنامجه الكورة مع فايق، والذي يبث عبر قناة mbc مصر2.

وأعلن إبراهيم فايق عن استضافة محمد رمضان عبر برنامجه، بعد نشر مقطع فيديو ترويجي عبر الصفحة الرسمية لقناة قناة mbc مصر2

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود الأحد المقبل.

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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