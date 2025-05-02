الخارجية الأمريكية: لم نتخل عن الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن أمريكا لم تتنح بعد عن دورها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا، لكن الوضع سيتغير إذا لم يُحرز أي تقدم في عملية حل النزاع.

وقالت بروس، في تعليقها على الوضع في أوكرانيا، عبر قناة "فوكس نيوز": “موقفنا لا يزال كما هو في الوقت الحالي”.

ومع ذلك، إذا لم يُحرز أي تقدم، فسيتغير ذلك. وهذا التغيير سيؤثر على دورنا كوسيط. مع ذلك، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد.

وقبل وقت سابق أكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، (الذي أعفي من منصبه في وقت لاحق أمس)، أن "أطراف الصراع الأوكراني تواصل التحرك نحو اتفاق سلام، وأن احتمالات التوصل إليه تظل مرتفعة".

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