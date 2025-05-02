أخبار مصر اليوم، رسميًا خالد البلشي نقيبًا للصحفيين، انطلاق امتحانات المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية الأزهرية بالجيزة، هيئة الدواء تحذر من 21 مستحضرا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين فوز خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين.

وانطلقت اليوم فعاليات الاجتماع العادي للجمعية العمومية، لمناقشة ما يتضمنه جدول الأعمال، للتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م، والنظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.

اعتماد الحساب الختامي

وتضمن اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 /12 /2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م، ومناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.

انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس

كما تضمن جدول الأعمال انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً، وما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث تسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة شمال الصعيد حار على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أصدرت هيئة الدواء المصرية عددا من المنشورات التحذيرية على مدار 2025 خلال الأربعة شهور ماضية للتحذير من أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وعددها 21 مستحضر.

أدوية حذرت منها هيئة الدواء المصرية 2025

وترصد “ فيتو” أهم الأدوية الأكثر شهرة التى صدر بشأنها تحذيرات منها:

1- فلوموكس 1000 مجم مضاد حيوي لعلاج الالتهابات الفيروسية والالتهاب الرئوي والتهابات الحلق

2-بديكورت شرب مضاد للحساسية والسعال

3-سبيكتون مدرات البول

4- حقن مونجارو

5--إنبريل 50 مجم لمرضي الروماتويد والتهاب المفاصل.

تستعد وزارة السياحة والآثار لبدء تفويج رحلات قرعة الحج السياحي، على أن ينطلق الجسر الجوي لسفر الحجاج اعتبارا من العشرة أيام الأخيرة لشهر ذو القعدة الجاري.

وكان وفد غرفة شركات السياحة زار المملكة العربية السعودية للاطمئنان على تجهيز موسم الحج والإعداد لخدمات حجاج قرعة الحج السياحي.

خدمات حجاج قرعة الحج السياحي

عقد الوفد اجتماعات مع شركات الطوافة السعودية لبحث الترتيبات التنظيمية والخدمية الخاصة باستقبال الحجاج المصريين من خلال برامج الحج السياحي والتأكد من توافر التجهيزات التي تضمن تقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة، وكذلك الاطمئنان على تخصيص أماكن الحج السياحي بصعيد عرفات والمشاعر المقدسة.

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراتها للمواطنين من أصحاب العدادات الميكانيكية القديمة بضرورة الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامات على المتأخرين تصل إلى رفع العدادات.

ماذا يحدث حال عدم سداد فاتورة الكهرباء في الموعد المحدد؟

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه في حال تأخير المواطنين عن دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة لمدة 30 يوما سيتم تطبيق غرامات تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد.

تحذيرات من التأخر في دفع فاتورة مايو

وقالت الوزارة: إن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورة شهر مايو والتي يجري تحصيلها عن استهلاك شهر أبريل، سيواجهون غرامة بنسبة 7% وفي حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فسيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع، لضمان تحصيل المستحقات بشكل مسبق، مشيرة إلي أن تأخر المشترك عن دفع فاتورتي كهرباء متتاليتين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد نهائيًا، ما لم يقم بتسوية المديونية أو طلب تقسيطها رسميا.

تستعد منطقة الجيزة الأزهرية لانطلاق امتحانات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية، بدءًا من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي الأزهري، غدًا السبت الموافق 3 مايو 2025.



ووفقًا للجدول الدراسي المعلن للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، يبدأ الطلاب في أداء المهام الأدائية التي تمثل جزءًا هامًا من تقييم أدائهم الأكاديمي.

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النموذج الأول والثاني لمادة اللغة الألمانية وذلك ضمن النماذج الاسترشادية الجديدة لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتي تم إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نموذج استرشادي لامتحان اللغة الألمانية

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الإطلاع على النموذج الأول لامتحان مادة اللغة الألمانية من هــــــــنـــــا.. ويمكن أيضا الاطلاع على النموذج الثاني لامتحان مادة اللغة الألمانية من هـــــــنـــــا.

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر مارس 2025، وفيما يلي أبرز ما ورد فيها:

سجل إجمالي الطلب على السفر، ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفاعًا بنسبة 3.3% مقارنةً بشهر مارس من عام 2024.

وارتفعت السعة الإجمالية، التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 5.3% على أساس سنوي؛ كما استقر عامل الحمولة لشهر مارس عند 80.7% (مسجلًا تراجعًا بواقع 1.6- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس لعام 2024).

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