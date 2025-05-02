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أخبار مصر

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا السبت

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث تسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 3-5-2025

حالة الطقس غدا الجمعة 2-5-2025 في محافظة الفيوم


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود  طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة شمال الصعيد  حار على  الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى أول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:18
 

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