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تعليم الجيزة يطلق برنامجا إلكترونيا لإدارة الموارد البشرية في خطوة نحو التحول الرقمي

مدير تعليم الجيزة،
مدير تعليم الجيزة، فيتو

أعلن سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إطلاق برنامج إلكتروني متكامل لإدارة الموارد البشرية للعاملين بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية.

وأكد "عطية" أن هذا البرنامج الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في إدارة المستندات الرسمية للعاملين، حيث يهدف إلى أرشفة جميع مستنداتهم بصيغ رقمية حديثة مثل PDF والصور، مما يسهل عملية الوصول إليها وتنظيمها بشكل فعال.

 

قاعدة بيانات شاملة ومؤمنة

وأوضح مدير تعليم الجيزة أن البرنامج الجديد يتضمن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع الموظفين بالإدارات التعليمية، تتضمن كافة البيانات والمستندات اللازمة، كما أكد أهمية تأمين هذه البيانات بشكل كامل ونسخها احتياطيًّا بصورة دورية لضمان الحفاظ عليها من أي فقد أو تلف، وهو ما يعزز من كفاءة حفظ المعلومات وسريتها.

تسهيل الوصول وتحديث منظومة العمل

وشدد "عطية" على أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في صميم إستراتيجية الوزارة الطموحة للتحول الرقمي وتطوير نظم العمل الإداري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الهامة ستساهم بشكل كبير في تسهيل وتسريع عملية الوصول إلى مستندات العاملين، وتحديث منظومة العمل في الإدارات التعليمية لتواكب متطلبات العصر الرقمي المتسارع.

وفي ختام تصريحاته، أكد سعيد عطية الأهمية القصوى للتنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية داخل المديرية والإدارات التعليمية لضمان التنفيذ الفعال والكفء لهذا المشروع الحيوي، كما دعا جميع الإدارات التعليمية إلى تقديم الدعم الكامل والتعاون التام مع قسم الحاسب الآلي بالمديرية لتذليل أي عقبات وضمان سير العمل في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج.

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