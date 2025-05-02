الجمعة 02 مايو 2025
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أخبار مصر

تصل لرفع العدادات، غرامات التأخر في سداد فاتورة الكهرباء لشهر مايو

فاتورة الكهرباء،
فاتورة الكهرباء، فيتو
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جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيراتها للمواطنين من أصحاب العدادات الميكانيكية القديمة بضرورة الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، مشيرة إلى أنه سيتم فرض غرامات على المتأخرين تصل إلى رفع العدادات.

ماذا يحدث حال عدم  سداد فاتورة الكهرباء في الموعد المحدد؟

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه في حال تأخير المواطنين عن دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة لمدة 30 يوما سيتم تطبيق غرامات تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد.

تحذيرات من التأخر في دفع فاتورة مايو 

وقالت الوزارة: إن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورة شهر مايو والتي يجري تحصيلها عن استهلاك شهر أبريل، سيواجهون غرامة بنسبة 7% وفي حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فسيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع، لضمان تحصيل المستحقات بشكل مسبق، مشيرة إلي أن تأخر المشترك عن دفع فاتورتي كهرباء متتاليتين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد نهائيًا، ما لم يقم بتسوية المديونية أو طلب تقسيطها رسميا.

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