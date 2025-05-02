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انطلاق امتحانات المهام الأدائية للمرحلة الابتدائية الأزهرية بالجيزة غدًا

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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تستعد منطقة الجيزة الأزهرية لانطلاق امتحانات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية، بدءًا من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي الأزهري، غدًا السبت الموافق 3 مايو 2025.
 

ووفقًا للجدول الدراسي المعلن للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، يبدأ الطلاب في أداء المهام الأدائية التي تمثل جزءًا هامًا من تقييم أدائهم الأكاديمي.

وتأتي هذه الامتحانات في إطار سعي الأزهر الشريف لتطوير أساليب التقويم وقياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات والمعارف المختلفة.
 

وقد أكدت إدارة منطقة الجيزة الأزهرية على أهمية التزام الطلاب بالإجراءات التنظيمية التي تم وضعها لضمان سير الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط. كما تمنت الإدارة لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في أداء هذه المهام.
وشددت المنطقة على ضرورة استعداد الطلاب الجيد لهذه الامتحانات من خلال مراجعة المواد الدراسية والتركيز أثناء أداء المهام، بما يعكس مستواهم الحقيقي وقدراتهم.
 يُذكر أن المهام الأدائية تعتبر أداة تقييمية شاملة تهدف إلى قياس جوانب متنوعة في أداء الطلاب، مثل قدرتهم على تطبيق المعارف والمهارات في مواقف عملية، وحل المشكلات، والتفكير النقدي، والإبداع. 

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امتحانات المهام الأدائية المرحلة الابتدائية الأزهر الشريف منطقة الجيزة الأزهرية الفصل الدراسي الثاني التعليم الأزهري اخبار التعليم 3 مايو 2025

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