الإثنين 17 فبراير 2025
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الطيران المدني يستضيف ورشة عمل حول إدارة الأزمات في النقل الجوي

المشاركون فى ورشة
المشاركون فى ورشة عمل حول "إدارة الأزمات"

 استضافت سلطة الطيران المدني على مدار الأيام الماضية ورشة عمل متخصصة تحت عنوان " إدارة الأزمات" في مجال النقل الجوي، بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني، وذلك بمقر السلطة بمشاركة أكثر من 25 متدربا من العاملين بسلطة الطيران المدني، إلى جانب عدد من المشاركين من الدول العربية الشقيقة.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون العربي والدولي من خلال دعم الخبرات وتبادل المعرفة في مختلف أنشطة الطيران المدني. 

 

وتهدف ورشة العمل إلى تعريف المشاركين بالطرق العلمية والوسائل الحديثة لإدارة الأزمات في مجال النقل الجوى وكذلك التعرف على إجراءات التعامل مع أى أزمات أو مخاطر وما بعدها.

وافتتح الورشة الملاح هشام عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي، حيث رحب بالحضور، حيث نقل تحيات الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني بإستضافة السلطة لورشة العمل التي تنظمها المنظمة العربية للطيران المدني، مشيرًا إلى أهمية الورشة وأهدافها في التعريف بالأزمات والتحديات والمخاطر التي تواجه قطاع النقل الجوي، بالإضافة إلى دورها في تعزيز تبادل الخبرات والأفكار حول كيفية إدارة الأزمات والمخاطر التي تواجه القطاع بشكل فعال.

وتعد إدارة الأزمات والمخاطر في النقل الجوي نهجًا متكاملًا يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بهذا القطاع؛ حيث يتطلب هذا النهج تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركات الطيران والمطارات والهيئات التنظيمية والخدمات الطبية والطوارئ، كما تعد ورشة العمل فرصة للتعلم والتواصل والتعاون بين جميع الدول، ولتعزيز القدرات على إدارة الأزمات والمخاطر في النقل الجوي.

وخلال ورشة العمل، ناقش المحاضرون عددًا من المحاور الرئيسية؛ حيث تم تسليط الضوء على أهمية التخطيط المُسبق لإدارة الأزمات، والتركيز على دور فرق الاستجابة السريعة، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى استعراض التجارب السابقة في التعامل مع الأزمات في مجال الطيران. 

وشهدت الفعاليات تدريبات عملية تحاكي سيناريوهات لأزمات محتملة، بهدف تعزيز قدرة المشاركين على اتخاذ القرارات السريعة والفعالة في المواقف الطارئة.

كما أكد المشاركون على أن هذه الورشة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بمفهوم إدارة الأزمات في قطاع الطيران المدني، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع على المستويين المحلي والدولي، مشيدين بالدور الذي تلعبه وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

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