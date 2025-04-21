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السياحة تعلن تسليم بطاقات نسك الذكية لمطوف حجاج قرعة الحج السياحي

مناسك الحج، فيتو
مناسك الحج، فيتو

بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية تسليم بطاقات نسك الذكية إلى شركات الطوافة، تمهيدًا لتوزيعها على الحجاج القادمين من مختلف دول العالم الإسلامي. 
 

تسليم بطاقات نسك الذكية للحجاج 

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، أن مجموعة مشارق الماسية والتي تعاقدت معها غرفة شركات السياح  لتقديم خدمات الطوافة لحجاج شركات السياحة من المستويين البري والخمس نجوم، وحجاج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، جاءت كأول مطوف سعودي يتسلّم البطاقات الخاصة بحجاجه، في خطوة تعكس جاهزيتها العالية والتزامها الكامل بالتعليمات التنظيمية.

وجاء اختيار "مشارق الماسية" لتكون أول من يتسلّم بطاقات "نسك" تكليلًا لانضباطها التنظيمي واستعدادها المبكر للموسم.

أوضحت غرفة شركات السياحة إن اختيار مجموعة مشارق الماسية حتى كأول جهة تتسلّم بطاقات "نسك" يعود إلى كونها من أوائل شركات الطوافة التي بادرت بتشكيل فرق عمل متخصصة لموسم الحج، من بينها مجموعة خاصة بطباعة البطاقة، ما يؤكد حرص المجموعة على التفاعل السريع مع الأنظمة التقنية الحديثة، والالتزام بتوجيهات وزارة الحج والعمرة السعودية.
 

أهمية بطاقات نسك للحجاج 

وتعد بطاقة "نسك" من الأدوات التنظيمية الذكية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، بهدف تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الميدانية للحجاج النظاميين، حيث تحتوي البطاقة على بيانات الحاج الحيوية، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية عبر تطبيق "نسك"، ما يُسهم في تحسين تجربة الحاج منذ لحظة وصوله وحتى انتهاء المناسك.

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