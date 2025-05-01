الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر: المضادات الحيوية تؤثر على نتيجة تحليل جرثومة المعدة

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

حذرت هيئة الدواء المصرية من تناول بعض الأدوية التي يمكن أن تؤثر على نتائج التحاليل الطبية الخاصة بجرثومة المعدة.

أدوية تؤثر على نتائج التحاليل الطبية

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن أهم الأدوية التي تتداخل مع التحاليل الطبية، والتي ينتج عنها نتائج مخبرية غير دقيقة هي أدوية المضادات الحيوية لأن استخدامها قبل ٤ أسابيع من إجراء اختبار جرثومة المعدة يقلل من حساسية الاختبار ويعطي نتيجة خاطئة.

ونصحت هيئة الدواء بالتوقف عن أدوية مثبطات مضخة البروتون خلال مدة تتراوح من أسبوع الي أسبوعين قبل إجراء جرثومة المعدة.

وأوصت هيئة الدواء المصرية بالرجوع إلى الطبيب وإبلاغه بالأدوية التي يتم الحصول عليها حتى لا يحدث تفاعلات بينها وبين نتائج التحاليل.

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود تداخلات دوائية لمضادات احتقان الأنف مع أنواع من الأدوية الأخرى.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن مضادات احتقان الأنف هي الأدوية التي تستخدم لإزالة احتقان الأنف، أو الرشح نتيجة نزلات البرد، مثل سودوايفيدرين.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة تناول هذا الدواء مع أدوية لعلاج مشاكل الغدة الدرقية، مثل ليفوثيروكسين​ أو في حالة المعاناة من مشاكل بالقلب، ارتفاع ضغط الدم، مشاكل بالغدة الدرقية، مرض السكر، صعوبة التبول نتيجة تضخم البروستاتا​.​

وحذرت هيئة الدواء المصرية من وجود بعض التداخلات الدوائية بين الأدوية وصبغات الفحص الطبي.
أدوية تؤثر على ​استخدام الصبغات أثناء الفحص الطبي بالأشعة

 وقالت هيئة الدواء المصرية: إن استخدام الصبغات أثناء الفحص الطبي بالأشعة عن طريق الحقن الوريدي بالتزامن مع تناول بعض الأدوية التى تؤثر على وظائف الكلى يمكن أن يسبب الإصابة باعتلال الكلى الحاد للمرضى الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى. ​

 وأوضحت أمثلة للتداخلات الدوائية مع الصبغات، مثل: ​

١- بعض أدوية مرض السكري منها "ميتفورمين". ​

٢- بعض أدوية العلاج الكيميائي لمرضى السرطان.

٣- بعض المسكنات  منها "إيبوبروفين" و"ديكلوفيناك".​

٤- بعض المضادات الحيوية منها "أميكاسين". ​

٥- بعض الأدوية المدرة للبول.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالتوقف عن استخدام هذه الأدوية لمدة من ٢٤ – ٤٨ ساعة قبل الحقن الوريدي للصبغات، و٤٨ ساعة بعد الحقن بعد استشارة مقدم الرعاية المختص. ​

ووجهت هيئة الدواء المصرية  نصائح عامة لمنع حدوث التداخلات الدوائية، نظرا لأن استخدام الأدوية معا يمكن أن يؤثر على فاعلية كلا منهم ويسبب آثارا جانبية.

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن هذه النصائح تتضمن:

1 - يجب على الطبيب المعالج أو الصيدلي معرفة الأدوية التي يحصل عليها المريض، حتى الأدوية التي لا يحتاج صرفها إلى روشتة، مثل: المستحضرات العشبية، والمكملات الغذائية، وكذلك النظام الغذائي، والتاريخ المرضي؛ قبل وصف أي دواء جديد.​

2 - مراجعة النشرة الداخلية للمستحضرات الصيدلية لأنها تحتوي على معلومات هامة عن التداخلات الدوائية المحتملة وكيفية التعامل معها.

 3 - استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي عن الأعراض المحتملة في حالة حدوث تداخلات دوائية، وكيفية متابعتها والتعامل معها.​

4 - استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الأدوية التي تتعارض مع الحمل والرضاعة الطبيعية، وكذلك الأدوية التي تسبب الحساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أدوية المضادات الحيوية الدواء المصرية المضادات الحيوية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء

مواد متعلقة

علي جمعة يكشف حقيقة إسقاط الصوفية لفريضة الصلاة لمشقة العبادة

صحة الشرقية: فريق طبي يجري جراحتين لثبيت كسرين أسفل عظمة المشطية بالساق

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.. مدبولي: لا نية لزيادة الضرائب والإعلان عن حزمة تسهيلات لتحفيز الاستثمار.. وإطلاق المرحلة الثانية من "حياة كريمة" العام المالي المقبل

رئيس الوزراء: لا نية لزيادة الضرائب والإعلان عن حزمة تسهيلات لتحفيز الاستثمار

ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ دار الإفتاء تجيب

هيئة الدواء: واجهنا كافة التحديات للحفاظ على الأمن الدوائي

وزير الزراعة أمام البرلمان.. إزالة 17 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية.. الصادرات الزراعية تتخطى 9,2 مليار دولار.. استنباط أكثر من 60 صنفا وهجينا للمحاصيل الاستراتيجية

تحرير محاضر لمركزين طبيين لعلاج العيون بالشرقية
ads

الأكثر قراءة

تعرف على مراحل التقاضي في واقعة طفل البحيرة بعد الحكم على المتهم بالمؤبد

بعد العاصفة الترابية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

ما فضل التذكير بذكر الله وقراءة القرآن؟ دار الإفتاء تُجيب

إيقاف رضا البحراوي شهرا عن الغناء وإحالته لمجلس تأديب

هيئة الدواء تحذر: المضادات الحيوية تؤثر على نتيجة تحليل جرثومة المعدة

الأهلي يستقر على رحيل مدافع الفريق في الميركاتو الصيفي

أخبار مصر: هتك عرض طفلة بشبين القناطر على طريقة "ياسين"، تطبيق زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، انخفاض الذهب، والأرصاد تحذر

برواتب تصل إلى 35.8 ألف جنيه، فرص عمل بالأردن لأصحاب هذه المهن

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 1-5-2025 في الأسواق

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

بعد التراجعات الأخيرة، تعرف على سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الخميس

هدأت العاصفة وبقيت التوابع، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء وتكشف ماذا يحدث

المزيد

انفوجراف

4 مدربين وطنيين قادوا الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل التذكير بذكر الله وقراءة القرآن؟ دار الإفتاء تُجيب

في عيد العمال، تعرف على مكانة العمل في الإسلام

تفسير رؤية الملابس الممزقة في المنام وعلاقتها بعدم الاستقرار المادي

المزيد
الجريدة الرسمية