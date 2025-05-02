أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق اليوم، الذهب عيار 21 يستقر عند 4892.5 جنيها، "أوبك +" يقدم موعد اجتماع مناقشة خطط إنتاج النفط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

غدًا، انطلاق مسابقة ingitEd للابتكار

تنطلق غدا فعاليات مسابقة ignitED في دورتها الثانية تحت عنوان "تمكين المستقبل: حلول الطاقة النظيفة والمتجددة حيث تهدف المسابقة هذا العام إلى تحفيز الطلاب على استكشاف مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، عبر ثلاث مسارات مختلفة: الروبوتات وتطوير البرمجيات والمواقع الإلكترونية.

المنافسة فى مجال الروبوتات

تجمع المسابقة نخبة من الطلاب المصريين الموهوبين، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا، للمنافسة في مجالات الروبوتات وتطوير البرمجيات، بهدف ابتكار حلول مبتكرة لأزمة الطاقة العالمية.

وقد شهدت المسابقة هذا العام توسعًا ملحوظًا بمشاركة 500 طالب وطالبة من 33 مدرسة ممثلة لـ9 محافظات مصرية، مع تطبيق نظام التعلم عن بُعد لتعزيز مشاركة الطلاب من مختلف أنحاء الجمهورية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025 (آخر تحديث)

سعر الذهب، سجلت أسعار الذهب استقرارًا خلال أحدث تعاملات اليوم الجمعة 2 مايو 2025، ونستعرض آخر تحديث في سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب جرام عيار 24 اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم جرام عيار 24 نحو 5337.25 جنيه للبيع و5302.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب جرام عيار 22 اليوم

كما سجل سعر الذهب جرام عيار 22 نحو 4892.5 جنيه للبيع و4861 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب جرام عيار 21 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 21 نحو 4670 جنيهًا للبيع و4640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب جرام عيار 18 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 18 نحو 4002.75 جنيه للبيع و3977.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب جرام عيار 14 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 14 نحو 3113.25 جنيه للبيع و3093.25 جنيه للشراء.

"أوبك+" يقدم موعد اجتماع مناقشة خطط إنتاج النفط إلى غد السبت

قرر تحالف "أوبك+" تبكير موعد مؤتمره الافتراضي المرتقب لمناقشة مستويات إنتاج النفط لشهر يونيو إلى غد السبت الموافق 3 مايو 2025، وذلك وفقًا لما أكده مندوبون.

الاجتماع يحدد مسار أسعار النفط للأسابيع المقبلة

ومن المقرر أن يحدد الاجتماع مسار أسعار النفط للأسابيع المقبلة، إذ يتوقع أغلبية المتداولين الذين استطلعت آراءهم بلومبرج زيادة أخرى في الإمدادات من قبل التحالف.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، فاجأ تحالف "أوبك+" -الذي تقوده السعودية وروسيا؛ تجار النفط بقراره إعادة ضخ 411 ألف برميل يوميًا في مايو -ثلاثة أضعاف الحجم المخطط له في بادئ الأمر.

وهذا في خطوة قال المندوبون إنها تهدف إلى معاقبة الأعضاء الذين ينتجون أكثر من حصتهم مثل كازاخستان والعراق من خلال خفض الأسعار.

الرقابة على الصادرات: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة المعارض

شارك المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على للصادرات والواردات بمؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والذي نظمه الاتحاد الدولي للمعارض UFI.

الترويج للدولة المصرية كمركز لسياحة المعارض والمؤتمرات

ويستهدف المؤتمر الترويج للدولة المصرية كمركز ومقصد لسياحة المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لموقعها الاستراتيجي وتاريخها العريق ولتوافر عناصر الجذب السياحي فضلا عن تنوع قطاعات الاقتصاد المصري وتطور البنية الأساسية المؤهلة لنمو صناعة المعارض والمؤتمرات.

وشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 165 مشاركًا من كبار المسؤولين التنفيذيين والممثلين البارزين في صناعة المعارض ومنظمي ومديري مراكز المؤتمرات والمعارض وصناع القرار من أكثر من 31 دولة تشمل مصر والسعودية والإمارات والعراق وعمان والكويت وليبيا وتونس ولبنان وقطر وألمانيا والبرتغال وتايلاند والصين وكندا وفرنسا والهند وإنجلترا وإيطاليا وبلجيكا وكينيا ورواندا والجزائر وتركيا والأردن وهولندا وأمريكا ونيجيريا وموريتانيا وجنوب أفريقيا والبحرين.

لغرض التحصيل، CIB يكشف طريقة سحب دولار من ماكينات الصراف الآلي

يتساءل الكثير من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن كيفية سحب الدولار من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك.

وحول ذلك، فإن بنك CIB التجاري الدولي حدد حالة واحدة لسحب الدولار من ماكينة الصراف الآلي، وهي أن تكون العملية بغرض التحصيل فقط ولا يقوم البنك ببيعها.

ومن جانب آخر يحرص البنك التجاري الدولي CIB على تقديم خدمات متنوعة ومنها خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

ويتم تقديم هذه الخدمة لعملاء بنك التجاري cib الدولي عبر عدة خطوات أساسية وهي كالتالي:

1- تمرير البطاقة المزودة بالخدمة أعلى نقاط البيع الإلكترونية.

2- يتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقاط البيع الإلكترونية.

5 شركات تتصدر شركات الوساطة من حيث قيمة التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 5 شركات للوساطة قائمة الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 836 مليون جنيه.

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 620 مليون جنيه.

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 565 مليون جنيه.

مترو لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 544 مليون جنيه.

بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 493 مليون جنيه.

آخر جلسات شهر أبريل

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 30 أبريل 2025، آخر أيام عمل الأسبوع الجاري، وآخر جلسات شهر أبريل.

وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 32126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 40048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14365 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12805 نقاط، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة.

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 2 مايو 2025

أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 89.1 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 80 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 86 جنيهًا إلى 140 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 80 إلى 81 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

سعر الفراخ

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 75 جنيهًا إلى 76 جنيهًا.

سيتي بنك يتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع

تصدرت 6 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع.

وجاءت القائمة كالتالي:

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 13.3 مليار جنيه.

البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 10.3 مليار جنيه.

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 6.5 مليار جنيه.

بنك مصر بقيمة تداول بلغت 5.8 مليار جنيه.

بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 4.1 مليار جنيه.

بنك قناة السويس بقيمة تداول بلغت 3 مليارات جنيه.

آخر جلسات شهر أبريل

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 30 أبريل 2025، آخر أيام عمل الأسبوع الجاري، وآخر جلسات شهر أبريل.

وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة 2 مايو 2025

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة استقرارًا ملحوظًا في بورصة الدواجن والشركات، كما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت الروس

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

يضاف إلى ذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس / روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 40 إلى 51 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 30 و30.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 67 جنيهًا.



سعر الدولار في البنوك المصرية



سعر صرف الدولار، شهد سعر الدولار أمام الجنيه ، استقرارا ملحوظا بختام حركة تعاملات الأسبوع المنتهى بالتزامن مع الإجازة الرسمية بالبنوك اليوم الجمعة 2 مايو 2025.

وتستعرض فيتو آخر أسعار الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل البنك المركزي والبنوك المصرية.

وترصد "فيتو" سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث في أهم البنوك المصرية خلال السطور التالية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 50.74 جنيه للشراء.

- 50.87جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.74 جنيه للشراء.

- 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.74 جنيه للشراء.

- 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر

- 50.74 جنيه للشراء.

- 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 50.74 جنيه للشراء.

- 50.84 جنيه للبيع.

10 معلومات عن بطاقات ميزة في بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل بطاقة ميزة التي يتم تقديمها في كل فروع البنك.

وحدد بنك القاهرة عددا من المزايا والتفاصيل التي تخص بطاقة ميزة للعملاء.

وتشمل خصائص بطاقة ميزة من بنك القاهرة ما يلي:

1-تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

2- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

3- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفائه المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

4-الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو ( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN

5- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدءًا من ١٠ سنوات وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

6- كافة بطاقات ميزة تعمل على مواقع الانترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع إتاحة خدمة الكود الأمن حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم إدخاله فى المعاملة حتى تتم.

7- يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة.

8- الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200.000 جنيه مصري وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًا.

9- يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى المذكور أعلاه.

10- عدد مرات التغذية في اليوم 20 مرة وفي الشھر 100 مرة.

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