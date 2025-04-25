النفط يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط تفاؤل بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط مؤشرات على زيادة المعروض نتيجة رفع محتمل للإنتاج من مجموعة «أوبك بلس» ووقف إطلاق نار محتمل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كما يأتي ذلك في الوقت الذي تتأثر فيه توقعات الطلب بالإشارات المتضاربة في شأن الرسوم الجمركية الأمريكية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 66.60 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن تنخفض 2 في المئة خلال الأسبوع.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات إلى 62.85 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن ينخفض 2.9 في المئة خلال الأسبوع.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن الولايات المتحدة وروسيا تسيران في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن لا يزال يتعين الاتفاق على بعض النقاط.

وقد يسمح وقف الحرب الروسية في أوكرانيا وتخفيف العقوبات المفروضة عليها بتدفق المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

ومما قد يزيد من المعروض العالمي أيضًا، أوردت «رويترز» في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن عددا من أعضاء «أوبك +» اقترحوا أن تُسرع المجموعة وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الخميس إنه مستعد للسفر إلى أوروبا لإجراء محادثات في شأن برنامج طهران النووي.

ومع ذلك، لا تزال توقعات الطلب ضبابية في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وتواجه الشركات ارتفاعا في التكاليف نتيجة الحرب التجارية، التي أضرت أيضا بسلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يؤثر في الطلب على النفط.

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