شارك وفد طلابي من كليتي التربية بنين وبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية بنين، والدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات، في معسكر «الابتكار الاجتماعي» الذي يقام في معسكر إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

طلاب جامعة الأزهر يشاركون في معسكر «الابتكار الاجتماعي» بمعسكر إعداد القادة بحلوان

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعسكر تضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة، في مجالات الأمن القومي، ومحاربة الفكر المتطرف، والابتكار الاجتماعي في ظل التحول الرقمي، والقيادة الاجتماعية في بيئات الابتكار، والتسويق الاجتماعي، والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى موضوع تصميم مبادرات ريادية مبتكرة.

وأضاف بكري أن طلاب الجامعة شاركوا في العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها، إضافة إلى الإسهام في تصميم مبادرة متميزة مبتكرة، بجانب ذلك شهد المعسكر أيضًا أنشطة رياضية وجولة ترفيهية؛ لتعزيز روح الفريق والتواصل بين طلاب الجامعات المصرية.

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