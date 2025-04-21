الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب جامعة الأزهر يشاركون في معسكر «الابتكار الاجتماعي» بمعسكر إعداد القادة بحلوان

معهد إعداد القادة،
معهد إعداد القادة، فيتو

 شارك وفد طلابي من كليتي التربية بنين وبنات  جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية بنين، والدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات، في معسكر «الابتكار الاجتماعي» الذي يقام في معسكر إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

طلاب جامعة الأزهر يشاركون في معسكر «الابتكار الاجتماعي» بمعسكر إعداد القادة بحلوان

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المعسكر تضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة، في مجالات الأمن القومي، ومحاربة الفكر المتطرف، والابتكار الاجتماعي في ظل التحول الرقمي، والقيادة الاجتماعية في بيئات الابتكار، والتسويق الاجتماعي، والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى موضوع تصميم مبادرات ريادية مبتكرة.

 

وأضاف بكري أن طلاب الجامعة شاركوا في العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها، إضافة إلى الإسهام في تصميم مبادرة متميزة مبتكرة، بجانب ذلك شهد المعسكر أيضًا أنشطة رياضية وجولة ترفيهية؛ لتعزيز روح الفريق والتواصل بين طلاب الجامعات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعداد القادة بحلوان التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الأزهر جامعة الأزهر بالقاهرة طلاب جامعة الأزهر معسكر إعداد القادة بحلوان معسكر اعداد القادة

مواد متعلقة

وكيل الأزهر والمفتي ورئيس الجامعة يؤدون واجب العزاء في وفاة والدة نائب رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: نقف صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية ونرفض تهجير الفلسطينيين من غزة

الأزهري على رأس وفد من قيادات الأوقاف لتقديم العزاء في والد رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يكشف أسباب مناقشة رسالة دكتوراه رغم وفاة صاحبتها
ads

الأكثر قراءة

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

أي القلوب تستفتي؟ عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بعد الاستشهاد بحديث «استفت قلبك»

الزمالك يصدر بيانا رسميا بشأن زيزو

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

الزناتي يقدم مشروعًا لتطوير مركز التدريب الصحفي وتحويله لمعهد دولي

5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة فرانسيس..خطوات انتخاب بابا الفاتيكان الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أي القلوب تستفتي؟ عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بعد الاستشهاد بحديث «استفت قلبك»

ترث أكثر من الرجل في 30 حالة، كل ما تريد معرفته عن حالات ميراث المرأة في الإسلام

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية