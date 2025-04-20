انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد 20 أبريل 2025

سعر الذهب، سجلت أسعار الذهب انخفاضًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 20 أبريل 2025، ونستعرض آخر تحديث في سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب جرام عيار 24 اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم جرام عيار 24 نحو 5468.5 جنيه للبيع و5445.75 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 5.75 جنيه.

سعر الذهب جرام عيار 22 اليوم

كما سجل سعر الذهب جرام عيار 22 نحو 5012.75 جنيه للبيع و4992 جنيهًا للشراء، بانخفاض يقدر بـ 5.25 جنيه.

سعر الذهب

سعر الذهب جرام عيار 21 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 21 نحو 4785 جنيهًا للبيع و4765 جنيهًا للشراء، بانخفاض يقدر بـ 5 جنيهات.

سعر الذهب جرام عيار 18 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 18 نحو 4101.5 جنيه للبيع و4084.25 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 4.25 جنيه.

سعر الذهب جرام عيار 14 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 14 نحو 3190 جنيها للبيع و3176.75 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 3.25 جنيه.

سعر الذهب

سعر الذهب جرام عيار 12 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 12 نحو 2734.25 جنيه للبيع و2722.75 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 2.75 جنيه.

سعر الذهب جرام عيار 9 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 9 نحو 2050.75 جنيه للبيع و2042.25 جنيه للشراء، بانخفاض يقدر بـ 2.25 جنيه.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب نحو 38280 جنيهًا للبيع و38120 جنيهًا للشراء، بانخفاض يقدر بـ 40 جنيها.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب «الأونصة» نحو 3327.69 دولار للبيع و3326.69 دولار للشراء.

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