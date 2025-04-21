انخفاض أسعار النفط 2.5 % بسبب المخاوف من آثار الحرب التجارية

تراجعت أسعار النفط مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب السياسات النقدية، في وقت تهدد فيه الحرب التجارية المتفاقمة بين أمريكا والصين بتقويض الطلب العالمي على الطاقة.

هبط سعر خام "برنت" تسليم يونيو بنسبة 2.5% ليغلق عند 66.26 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط بالنسبة ذاتها ليستقر قرب 63 دولارًا، في أكبر تراجع منذ 10 أبريل.

عادت المخاوف المرتبطة بالطلب لتتصدر المشهد، بعدما حذّرت الصين الدول من إبرام صفقات مع واشنطن قد تُلحق الضرر بمصالح بكين، في حين أعلن رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا أن بلاده لن ترضخ لكل مطالب أمريكا.

تبنّى المستثمرون مزاجًا حذرًا في الأسواق المالية الأوسع نطاقًا يوم الإثنين، ما انعكس سلبًا على كثير من السلع.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، في حين تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بعد تهديد ترامب بإقالة باول من منصبه.

وساهمت عطلة عيد الفصح في عدد من الدول واقتراب موعد تسوية عقود مايو لخام "غرب تكساس"، في تراجع أحجام التداول خلال جلسة الإثنين.

محادثات نووية إيرانية قد تؤثر على الإمدادات

في تطور منفصل، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده توصّلت إلى "تفاهم أفضل" مع الولايات المتحدة بشأن مجموعة من المبادئ خلال محادثات السبت حول البرنامج النووي لطهران.

واستمرت المباحثات أكثر من ثلاث ساعات، ومن المقرر أن تُستأنف يوم الأربعاء في سلطنة عُمان، في محادثات قد يكون لها تأثير على إمدادات الخام الإيراني.

شهدت أسعار النفط تراجعا حادا هذا الشهر، لامست خلاله أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التصعيد المتبادل في الرسوم الجمركية بين أمريكا وشركائها التجاريين إلى تراجع الطلب على الخام.

وزادت الضغوط مع قرار تحالف "أوبك+" إعادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تخمة محتملة في المعروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.