الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض أسعار النفط 2.5 % بسبب المخاوف من آثار الحرب التجارية

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب السياسات النقدية، في وقت تهدد فيه الحرب التجارية المتفاقمة بين أمريكا والصين بتقويض الطلب العالمي على الطاقة.

هبط سعر خام "برنت" تسليم يونيو بنسبة 2.5% ليغلق عند 66.26 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط بالنسبة ذاتها ليستقر قرب 63 دولارًا، في أكبر تراجع منذ 10 أبريل.

عادت المخاوف المرتبطة بالطلب لتتصدر المشهد، بعدما حذّرت الصين الدول من إبرام صفقات مع واشنطن قد تُلحق الضرر بمصالح بكين، في حين أعلن رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا أن بلاده لن ترضخ لكل مطالب أمريكا.

تبنّى المستثمرون مزاجًا حذرًا في الأسواق المالية الأوسع نطاقًا يوم الإثنين، ما انعكس سلبًا على كثير من السلع. 

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، في حين تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بعد تهديد ترامب بإقالة باول من منصبه.

وساهمت عطلة عيد الفصح في عدد من الدول واقتراب موعد تسوية عقود مايو لخام "غرب تكساس"، في تراجع أحجام التداول خلال جلسة الإثنين.

محادثات نووية إيرانية قد تؤثر على الإمدادات

في تطور منفصل، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده توصّلت إلى "تفاهم أفضل" مع الولايات المتحدة بشأن مجموعة من المبادئ خلال محادثات السبت حول البرنامج النووي لطهران.

واستمرت المباحثات أكثر من ثلاث ساعات، ومن المقرر أن تُستأنف يوم الأربعاء في سلطنة عُمان، في محادثات قد يكون لها تأثير على إمدادات الخام الإيراني.

شهدت أسعار النفط تراجعا حادا هذا الشهر، لامست خلاله أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التصعيد المتبادل في الرسوم الجمركية بين أمريكا وشركائها التجاريين إلى تراجع الطلب على الخام.

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار النفط والذهب الفترة المقبلة

تستهدف صادرات النفط الإيرانية، الولايات الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على الصين

وزادت الضغوط مع قرار تحالف "أوبك+" إعادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تخمة محتملة في المعروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النفط اسعار النفط الرسوم الجمركية إمدادات الخام الإيراني مؤشر الدولار الحرب التجارية

مواد متعلقة

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار النفط والذهب الفترة المقبلة

تستهدف صادرات النفط الإيرانية، الولايات الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على الصين
ads

الأكثر قراءة

سجن صيدلي مصري في الكويت 15 سنة مع الشغل والنفاذ

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

كنا بنهزر ومش قصدنا الترند، اعترافات فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تعاود الاشتعال، عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

وزير سوداني يتهم دولة عربية بنقل مسيرات للمتمردين وإدارة الحرب من غرفة تحكم بعاصمتها

هجرة جماعية من غزة عبر مطار رامون، السلطات فى القطاع تكشف تفاصيل حملة المنشورات الخبيثة

خدمات

المزيد

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

37,5 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سر ترديد الأذان في أذن المولود فور ولادته؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

لماذا سميت الجنة بدار السلام؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية