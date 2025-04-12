السبت 12 أبريل 2025
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اقتصاد

سعر الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت "آخر تحديث"

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت وفق آخر تحديث لها في السوق المحلي والصاغة.

وجاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث لها فى الأسواق المحلية وبالتزامن مع تحرك سعر الدولار  اليوم كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5348 جنيه “بيع”، 5325جنيهًُا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4680 جنيهًا “بيع”، 4660جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 4011 جنيهًا “بيع”، 3994 جنيها “شراء”.
 سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37440 جنيهًا “بيع”، 37240جنيهًا “شراء”.

 

اسعار الذهب منذ بداية العام 

 وارتفع الذهب بأكثر من 13% منذ بداية العام، مسجلًا مستويات قياسية متتالية، وجاذبًا تدفقات كبيرة إلى الصناديق المتداولة بالبورصة، مع ازدياد الطلب على الأصول الآمنة وسط مؤشرات على اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق.

وترى شيلز أن مخاوف الركود التضخمي في الاقتصاد الأمريكي، حيث توجد مخاطر صعودية للتضخم ومخاطر هبوطية للنمو، توفر دعمًا صعوديًا لأسعار الذهب في المرحلة المقبلة

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