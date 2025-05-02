الجمعة 02 مايو 2025
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اقتصاد

المدة المستغرقة لصرف القروض في بنك القاهرة

بنك القاهرة،فيتو
بنك القاهرة،فيتو

يتساءل عملاء بنك القاهرة عن المدة المحددة لإنهاء إجراءات وصرف القروض.

وأوضح مسؤولون بنك القاهرة أن المدة المستغرقة لاستخراج القرض هي بحد أقصى 10 أيام.

يبحث العديد من عملاء محفظة القاهرة كاش في بنك القاهرة عن رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي.

وأوضح مسؤولون بنك القاهرة أن هناك إعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM التابعة للبنك.

 

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

 

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عامًا.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

ويقدم بنك القاهرة خدمات عديدة لترغيب العملاء في الاشتراك بمحفظة القاهرة كاش، ومن بين تلك المزايا الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيهًا رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

 

مزايا تطبيق القاهرة كاش 

وتشمل مزايا الاشتراك في محفظة بنك القاهرة ما يلي:

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء (بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

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