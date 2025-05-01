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اقتصاد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 مايو 2025

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس تباينًا ملحوظًا في بورصة الدواجن والشركات، مع ارتفاع وانخفاض أسعار الكتاكيت لبعض الأنواع،  فيما استقرت أسعار البط.

سعر البط
سعر البط

سعر الكتكوت الروس 

 وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

سعر الكتكوت الأبيض 
سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت اليوم

 يضاف إلى ذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس / روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

سعر الكتكوت الأبيض 
سعر الكتكوت الأبيض 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 42 إلى 51 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 30 و30.5 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

سعر الكتكوت الأبيض 
سعر الكتكوت الأبيض 

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13  إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7  جنيهات إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 67 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
سعر الكتكوت الأبيض 
سعر الكتكوت الأبيض 

 أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 48 إلى 51 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 48 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 40 إلى 47 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 42 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.
سعر البط
سعر البط

أسعار البط صغير العمر

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاءت كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 42 إلى 43 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 19 جنيها إلى 20 جنيها.
  3. تراوح سعر بط بغال محلي من 32 إلى 33 جنيهًا.

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