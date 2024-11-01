نصائح مهمة يجب اتباعها لتقوية مناعة ابنائك في الشتاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس متقلب بدءا من اليوم، حيث انخفضت درجات الحرارة واحتمالية تساقط الأمطار، وهذا الطقس يضعف مناعة الصغار كثيرا.

وتخشى الأمهات من هذا الطقس لأنه يزيد من انتشار الأمراض المعدية بين الصغار خاصة أنه يتزامن مع الدراسة حيث اختلاط الطلاب معا.

نصائح مهمة يجب اتباعها لتقوية مناعة طفلك فى الشتاء

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك بعض النصائح التى تساعد فى تقوية مناعة الأطفال فى فصل الشتاء لحمايتهم من جميع الأمراض، منها:-

إدخال بعض الأطعمة الصحية للطفل مثل البيض فهو مصدر لفيتامين د وخاصة صفار البيض.

تقديم أسماك "السلمون" يعزز الجهاز المناعي عند الأطفال، فهى غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في نمو الدماغ.

تقوية مناعة الطفل بالمكسرات والفواكه الجافة، على أساس يومي لتقوية جهاز المناعة لديهم.

تقوية مناعة الطفل عمر سنة أو غيره من الأطفال، يجب في المقام الأول التأكد من إرضاعه من الثدي قدر الإمكان ومن تعزيز نظام المناعة لديه.

الحفاظ على صحة الأم وقوتها سوف ينقل جميع العناصر الغذائية المناسبة للطفل ليبقى بصحة جيدة وقوة.

يجب الحفاظ على نظام غذائي صحي للطفل، غني بالخضروات الورقية والثوم والزنجبيل والفواكة.

تقديم الأعشاب للطفل مثل الكركم المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة العالية والمضادة للالتهابات وهذا مركب مضاد للفيروسات والفطريات والالتهابات وممتاز للمساعدة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا.

الزنجبيل واحد من أكثر المواد شيوعا المستخدمة للمساعدة في نزلات البرد والإنفلونزا.

اللوز غنى بفيتامين E والمنجنيز، وهو ثنائي قوي يعزز المناعة ويعزز نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية.

التوت مهم للصغار فهو مليء بمضادات الأكسدة، والتي تساعد الجسم على محاربة الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة.

تقوية مناعة الطفل في الشتاء بالزبادي.

البروكلي مهم للصغار، فهو يحتوي على عدد من معززات الجهاز المناعي، بما في ذلك الفيتامينات C وA وE وعدد من مضادات الأكسدة.

تقديم السبانخ أيضا فهي مليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز أجهزة المناعة لدينا، لأنها تحتوي على فيتامين A، E، C، وK، حمض الفوليك، المنغنيز، الزنك، السيلينيوم، والحديد.

تقديم البطاطا الحلوة للطفل فهي غنية بالبيتا كاروتين، وتزيد من عدد خلايا الدم البيضاء وتزيد من نشاط الخلايا القاتلة، وتعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا كبيرًا لفيتامين C، وهو محسن آخر لجهاز المناعة.

تقديم الشوفان، حيث يحتوي على بيتا جلوكان، وهو مكون ضروري لتقوية مناعة الطفل في الشتاء.