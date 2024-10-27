الإثنين 28 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

نصائح مهمة لمواجهة نزلات البرد في الخريف والشتاء حفاظا على صحة أطفالك

نزلات البرد, فيتو
نزلات البرد, فيتو

فى فصل الخريف والشتاء تنخفض درجة حرارة الطقس ما يضعف مناعة الصغار وبالتالى تنتشر الأمراض المعدية بينهم خاصة في فترة الدراسة.

وتهتم الأمهات بحماية الصغار من الأمراض المعدية من خلال تعويدهم على أسس النظافة الشخصية والتغذية السليمة التى تقوى مناعتهم.

خطوات تحمى طفلك من نزلات البرد في الخريف والشتاء 

ويقول الدكتور أحمد تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك قواعد  بسيطة لمواجهة نزلات البرد في الخريف والشتاء حفاظا على صحة الأطفال، منها:-

  • الحرص على نظافة الأيدي، خاصة قبل تناول الطعام وغسل اليدين علي فترات أثناء النهار وبعد استخدام الألعاب المشتركة وبعد العودة من المدرسة وأثناء المدرسة، حيث يجب أن يصطحب الطفل معه صابونة صغيرة خاصة له فى حقيبة المدرسة.
  • التنبيه على الطفل بضرورة عدم لمس العينين أو الأنف بأيدي متسخة فحين يلمس الطفل عينيه أو أنفه بيديه المحملة بالجراثيم، ينقل هذه الجراثيم مباشرة إلى الأغشية المخاطية التي تسبب الاصابة بالعدوي الجرثومية، ويمكنك تعليم الطفل أهمية استخدام المناديل الورقية لتنظيف الأنف أو العينين.
  • عدم التسرع بإعطاء الطفل المضادات الحيوية، لأن أغلب نزلات البرد والأنفلونزا تكون نتيجة عدوى فيروسية، وفي حال استخدام المضادات الحيوية دون داعٍ، يؤدي ذلك إلى تكوين البكتريا للمناعة  ضد المضادات الحيوية، وبالتالي يصعب القضاء عليها.
  • الحرص علي نظافة الأدوات والألعاب المشتركة  فهي غالبا ما تكون سببا لنقل العدوي بين الأطفال.
  • الحرص علي تناول الطفل الفيتامينات الطبيعية من الفاكهة كالليمون والبرتقال، وكذلك التعرض للشمس لاكتساب فيتامين د الذي له دور مؤكد للوقاية من الميكروبات.
  • الرضاعغه الطبيعية تمنح مناعة دائمة للطفل لذا يجب الحرص عليها.
  • في حالة اصابة الطفل بالبرد لا ترسليه إلى المدرسة حتى لا يكون سببا في عدوي زملاؤه.
  • يجب علاج الطفل بأقل الأدوية الممكنة فى دور البرد البسيط، واستخدام طبق الشوربه والعسل الأبيض.
نزلات البرد 
نزلات البرد 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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فصل الخريف فصل الشتاء نزلات البرد نصائح مهمة لمواجهة نزلات البرد في الخريف والشتاء الدكتور تامر عبد الحميد صحة الصحة

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