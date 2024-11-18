احذري من هذه الأدوية عند إصابة طفلك بنزلات البرد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس خلال هذه الأيام حيث تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الأمطار، وهو طقس يضعف مناعة الصغار ويسبب انتشار الأمراض المعدية.

وتحرص الأمهات على تدفئة الصغار وتغذيتهم جيدا فى هذا الطقس لحمايتهم من نزلات البرد، كما تحرص بعضهن على الاستعداد لإصابة الأطفال من خلال تجهيز بعض الأدوية دون إشراف طبى ظنا أنها تساعد فى شفاء الطفل سريعا دون حدوث أى مضاعفات.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الكحة ونزلات البرد تنتشر بين الصغار فى الوقت الحالى، وهذا أمر طبيعي ولكن غير الطبيعي هو أن تعطى الأمهات أدوية كورتيزون للطفل دون إشراف طبى ظنا أنها تساعد فى العلاج، دون الوعى بمدى خطورة ذلك على صحة الطفل ومناعته.

أدوية ممنوع إعطائها للطفل دون إشراف طبى

وأضاف عبد الحميد: لا يجوز إعطاء الطفل كورتيزون كلما أصيب بالكحة أو نزلة برد، أو التهاب الحلق حيث نجد العديد من الأمهات تقوم بشراء زيلون أو فينادون أو البدون دون استشارة طبية، أو إعطاء الطفل ديكسا أو ابيدرون بدون استشارة طبية أيضا، لأن الأم بذلك تعرض الطفل لمخاطر صحية كبيرة تهدد صحته مثل إصابته بمرض السكر وضعف المناعة وهشاشة العظام والسمنة ومشاكل فى النمو، ومخاطر أخرى عديدة.

وتابع، أنه ممنوع تماما أن تعطى الأم أدوية الكورتيزون للطفل دون استشارة طبية فالطبيب وحده هو الذى يقرر ذلك حسب حالة الطفل وبجرعات محددة، ولفترة محددة حتى لا تحدث أي مخاطر تهدد صحة وحياة الطفل.

أدوية الكورتيزون

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.