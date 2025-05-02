الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: تجدد الحرائق في إسرائيل

حرائق إسرائيل، فيتو
حرائق إسرائيل، فيتو

حرائق إسرائيل، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، منذ قليل، بتجدد الحرائق في منطقة اللطرون قرب القدس.

وقالت الصحيفة العبرية، إن سلطات الاحتلال دفعت بطواقم الإطفاء إلى المنطقة في محاولة للسيطرة على الحرائق.

 

حرائق ضخمة في جبال القدس

وفي وقت سابق، اندلعت حرائق ضخمة في جبال القدس، مما أدى إلى فرار المواطنين من سياراتهم على الطريق السريع، وطلبت السلطات الإسرائيلية مساعدة دولية للسيطرة على الحرائق.

واندلعت حرائق إسرائيل بشكل واسع النطاق في مستوطنات قريبة من القدس المحتلة، منذ صباح الأربعاء الماضى، دون معرفة السبب الحقيقي لها حتى الآن.

وشرعت سلطات الاحتلال في إخلاء المستوطنين بالمناطق القريبة من القدس المحتلة، وإغلاق الطرق، وتعمل العديد من إدارات الإطفاء الإسرائيلية على احتواء الحريق من الأرض ومن الجو، وفق وسائل الإعلام العبرية.

 

تمتد الخسائر على مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة،

وتمددت الحرائق في عدة مواقع بمنطقة شفيلا وبيت شيمش، وتمتد الخسائر على مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة، إضافة إلى احتراق شاحنات، وسط حالة من الفوضى والزحام الكبير.

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