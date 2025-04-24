إعلام عبري: احتراق نحو 7000 دونم من الغابات حتى الآن في جبال القدس

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن هناك تقديرات باحتراق نحو 7000 دونم من الغابات حتى الآن في منطقة جبال القدس.

حرائق إسرائيل تتمدد وسط مخاوف من الظلام

وفي ظل تمدد الحرائق بالأراضي المحتلة بسبب موجة الحر، أعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، حالة التعبئة العامة لجميع عناصر الإطفاء فيها، وسط استعدادات لطلب مساعدات دولية لإخماده.

من جانبها، ذكرت "القناة 12" العبرية، أن 3 رجال إطفاء في الاحتلال أصيبوا أثناء مشاركتهم في إخماد النيران المشتعلة في جبال القدس.

فيما طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال كلمة له من غرفة قيادة عمليات إخماد الحرائق، بتجهيز قوات احتياط والتوجه إلى دول مجاورة لطلب دعم جوي لإخماد النيران.

وأضاف نتنياهو، أنه لم يتم تسجيل حتى اللحظة أي إصابات أو أضرار في البلدات المتضررة من حرائق إسرائيل، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود لمنع وقوع خسائر بشرية أو مادية.

نتنياهو يرفع حالة التأهب ويقترح استخدام طائرات شمشون

وأشار رئيس وزراء الاحتلال، إلى أهمية تفعيل كامل طاقة فرق الإطفاء، مع التركيز على التحديات التي تفرضها العمليات الليلية، حيث وصف الليل بأنه "نقطة ضعف" بسبب صعوبة السيطرة على الحرائق خلال حلول الظلام، خاصة في المناطق المفتوحة أو عند اشتداد النيران.

واقترح بنيامين نتنياهو استخدام طائرات "شمشون" التابعة للسلاح الجو الإسرائيلي، والمخصصة للمساعدة في إخماد الحرائق ليلا، وذلك لتعزيز القدرات المحلية في مواجهة النيران، كما دعا إلى ضرورة التنسيق مع دول مجاورة لطلب دعم جوي إضافي، في خطوة تظهر عدم قدرة الاحتلال على احتواء الكارثة.

أيضا طالب نتنياهو، بتجهيز قوات الاحتياط للمساعدة في عمليات الإطفاء، في إطار تعبئة شاملة للموارد العسكرية والمدنية لمواجهة الأزمة.

واندلعت حرائق إسرائيل بشكل واسع النطاق في مستوطنات قريبة من القدس المحتلة، منذ صباح الأربعاء، دون معرفة السبب الحقيقي لها حتى الآن.

وشرعت سلطات الاحتلال في إخلاء المستوطنين بالمناطق القريبة من القدس المحتلة، وإغلاق الطرق، وتعمل العديد من إدارات الإطفاء الإسرائيلية على احتواء الحريق من الأرض ومن الجو، وفق وسائل الإعلام العبرية.

وتمددت الحرائق في عدة مواقع بمنطقة شفيلا وبيت شيمش، وتمتد الخسائر على مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة، إضافة إلى احتراق شاحنات، وسط حالة من الفوضى والزحام الكبير.

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