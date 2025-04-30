حرائق ضخمة في جبال القدس والسلطات الإسرائيلية تطلب مساعدة دولية (فيديو)

اندلعت حرائق ضخمة في جبال القدس، مما أدى إلى فرار المواطنين من سياراتهم على الطريق السريع، وطلبت السلطات الإسرائيلية مساعدة دولية للسيطرة على الحرائق.

حرائق إسرائيل بشكل واسع النطاق في مستوطنات قريبة من القدس

جدير واندلعت حرائق إسرائيل بشكل واسع النطاق في مستوطنات قريبة من القدس المحتلة، منذ صباح الأربعاء الماضى، دون معرفة السبب الحقيقي لها حتى الآن.

מאמצי מכבי האש מתמקדים בכביש 1 | כל העדכונים על שריפות הענק >>> https://t.co/pV2cMRDVSS pic.twitter.com/KB0knBJer3 — כאן חדשות (@kann_news) April 30, 2025

وشرعت سلطات الاحتلال في إخلاء المستوطنين بالمناطق القريبة من القدس المحتلة، وإغلاق الطرق، وتعمل العديد من إدارات الإطفاء الإسرائيلية على احتواء الحريق من الأرض ومن الجو، وفق وسائل الإعلام العبرية.

תמונות דרמטיות מהשריפה ליד כביש 1 >>> https://t.co/pV2cMREtIq pic.twitter.com/XPAzNHSbWO — כאן חדשות (@kann_news) April 30, 2025

تمتد الخسائر على مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة،

وتمددت الحرائق في عدة مواقع بمنطقة شفيلا وبيت شيمش، وتمتد الخسائر على مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة، إضافة إلى احتراق شاحنات، وسط حالة من الفوضى والزحام الكبير.

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