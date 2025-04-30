الأربعاء 30 أبريل 2025
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خارج الحدود

حرائق ضخمة في جبال القدس والسلطات الإسرائيلية تطلب مساعدة دولية (فيديو)

حرائق فى جبال القدس،
حرائق فى جبال القدس، فيتو

اندلعت حرائق ضخمة في جبال القدس، مما أدى إلى فرار المواطنين من سياراتهم على الطريق السريع، وطلبت السلطات الإسرائيلية مساعدة دولية للسيطرة على الحرائق.

حرائق إسرائيل بشكل واسع النطاق في مستوطنات قريبة من القدس

جدير واندلعت حرائق إسرائيل بشكل واسع النطاق في مستوطنات قريبة من القدس المحتلة، منذ صباح الأربعاء الماضى، دون معرفة السبب الحقيقي لها حتى الآن.

وشرعت سلطات الاحتلال في إخلاء المستوطنين بالمناطق القريبة من القدس المحتلة، وإغلاق الطرق، وتعمل العديد من إدارات الإطفاء الإسرائيلية على احتواء الحريق من الأرض ومن الجو، وفق وسائل الإعلام العبرية.

تمتد الخسائر على مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة،

وتمددت الحرائق في عدة مواقع بمنطقة شفيلا وبيت شيمش، وتمتد الخسائر على مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة، إضافة إلى احتراق شاحنات، وسط حالة من الفوضى والزحام الكبير.

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