الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

مشاهد توثق آثار غارات الاحتلال علي جنوب لبنان (فيديو)

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

وثق مقطع فيديو، مشاهد ترصد أثار الغارات الاسرائيلية علي بلدة في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد 2 وإصابة 3 آخرين في غارتين إسرائيليتين على بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد.

منع أعمال دولة الاحتلال العدائية

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، طالب، الأحد الماضي، الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بمنع أعمال دولة الاحتلال العدائية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسئولية المباشرة عن منع تهديدات حزب الله.

وأضاف نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لحزب الله بتشكيل تهديد من أي مكان بلبنان.. والضاحية الجنوبية لن تكون ملاذا آمنا لحزب الله.

سحب سلاح حزب الله

 وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ‏الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن جماعة حزب الله أبدت مرونة بشأن مسألة السلاح.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ‌سحب سلاح حزب الله يتم عبر الحوار، مشيرا إلى العمل سيبدأ قريبا على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

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