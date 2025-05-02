إسرائيل تقصف سفينة مساعدات متجهة إلى غزة في المتوسط (فيديو)

تعرضت سفينة تحمل مساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة لهجوم بمسيّرات إسرائيلية، اليوم الجمعة، قرب سواحل مالطا في البحر المتوسط، مما أدى لاشتعال النيران فيها.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025

وأكدت حكومة مالطا في بيان سلامة جميع ركاب السفينة "أسطول الحرية".

وجاء في البيان: “كان على متن السفينة طاقم من 12 فردا و4 ركاب مدنيين، ولم تقع إصابات، وتم إرسال قاطرة قريبة لتقديم المساعدة”.

وذكر تحالف أسطول الحرية، وهو منظمة غير حكومية دولية، أن سفينة تحمل مساعدات إنسانية ونشطاء متجهة إلى غزة تعرضت لقصف من مسيّرات إسرائيلية، أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة مالطا، في وقت مبكر من صباح الجمعة.

ونشر التحالف لقطات فيديو تظهر حريقا على إحدى سفنه، لكنه لم يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم، كما لم يعلن حتى الآن عن وقوع إصابات.

وذكرت المنظمة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يبدو أن هجوم الطائرات المسيّرة استهدف تحديدا مُولد السفينة، وأصبحت الآن معرضة لخطر الغرق".

وقالت إن السفينة على متنها 30 ناشطا دوليا في مجال حقوق الإنسان.

وبحسب المنظمة، أطلقت السفينة نداء استغاثة بعد أن تعرضت للقصف على بعد 17 ميلا بحريا شرقي مالطا واستجابت قبرص بإرسال سفينة للمساعدة.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الهجوم وقع في منطقة تعتبر ضمن المجال البحري الأوروبي، مما قد يفتح الباب أمام توترات دبلوماسية، خصوصا مع دول الاتحاد الأوروبي المعنية بالمياه الإقليمية في حوض البحر المتوسط.

ويقود تحالف أسطول الحرية حملة لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ في مارس الماضي قبل أيام من استئناف إسرائيل هجماتها على القطاع المدمر.

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