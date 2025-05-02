جيش الاحتلال يستهدف مواقع قرب القصر الرئاسي في دمشق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة- إن الجيش هاجم هدفا قرب القصر الرئاسي في العاصمة السورية، مجددا تعهده بحماية أبناء الأقلية الدرزية.

الأقلية الدرزية

وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل ضربة على سوريا في غضون يومين، بعدما تعهدت بالدفاع عن الأقلية الدرزية.

وتعكس هذه الضربات تحديا إضافيا أمام جهود الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لبسط سيطرته على البلاد التي مزقتها الحرب.

وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس: "شنت إسرائيل الليلة الماضية غارة جوية قرب القصر الرئاسي في دمشق".

وأضاف: "هذه رسالة واضحة للنظام السوري مفادها أننا لن نسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز".

وكانت طائرة إسرائيلية قد قصفت الأربعاء الماضي ما ادعت إسرائيل أنها 3 "أهداف أمنية" داخل أشرفية صحنايا، بزعم "الدفاع" عن الدروز، وذلك ضمن محاولات إسرائيل استغلال الدروز لترسيخ انتهاكاتها للسيادة السورية، في وقت تؤكد دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوقا متساوية دون أي تمييز.

وتأتي هذه الضربات في ظل التوترات الأخيرة في جرمانا بريف دمشق والتي انتهت باتفاق بين الحكومة ومشيخة العقل في المدينة يقضي بدخول جهاز الأمن العام جرمانا.

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