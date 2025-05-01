الخميس 01 مايو 2025
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صحة ومرأة

فوائد الخوخ، يقوي المناعة ويحارب العدوى ويساعد في إنقاص الوزن

فوائد الخوخ، فيتو
فوائد الخوخ، فيتو

فوائد الخوخ، الخوخ من الفاكهة الموسمية التي لها نكهة مميزة وعادة يستخدم في صناعة الحلوى والعصائر وله عشاق كثيرون لمذاقه الطيب.

وفوائد الخوخ، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الخوخ من الفواكه الصيفية اللذيذة والمحبوبة لدى الكثيرين حول العالم، حيث يتميّز بطعمه الحلو المنعش، ولونه الجذاب الذي يتدرج بين الأصفر والبرتقالي والأحمر، فضلًا عن قيمته الغذائية العالية التي تجعله إضافة مثالية للنظام الغذائي الصحي.

القيمة الغذائية للخوخ

وأضاف السيد، يحتوي الخوخ على مجموعة متميزة من العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين A، وفيتامين C، وفيتامين E، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، والحديد، والألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والفلافونويدات، ونسبة عالية من الماء، وتلك التركيبة تجعل الخوخ فاكهة متكاملة تدعم الصحة العامة بعدة طرق.

فوائد الخوخ للصحة 
فوائد الخوخ للصحة، فيتو

فوائد الخوخ للصحة 

وتابع، أن من فوائد الخوخ للصحة:

  • بفضل احتوائه على كمية جيدة من الألياف، يُساعد الخوخ في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتنظيم حركة الأمعاء، كما يساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء.
  • يساهم البوتاسيوم الموجود في الخوخ في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • كذلك، تساعد مضادات الأكسدة على حماية الأوعية الدموية من الالتهابات والتلف.
  • بفضل غناه بفيتامين C، يلعب الخوخ دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى.
  • الخوخ غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة لشيخوخة الجلد.
  • كما أن فيتامين C يُحفز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على مرونة البشرة ونضارتها.
  • بفضل انخفاض سعراته الحرارية وغناه بالألياف، يُعد الخوخ خيار ممتاز للأشخاص الذين يسعون لإنقاص وزنهم، حيث يمنح إحساس بالشبع لفترات أطول دون إضافة الكثير من السعرات.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة في الخوخ، خاصة البوليفينولات، قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.
  • يحتوي الخوخ على مركبات مثل اللوتين والزيكسانثين، وهي مضادات أكسدة تحمي العين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.
  • الخوخ يحتوي على معادن ضرورية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، والتي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على قوة وكثافة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.
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نصائح لاستهلاك الخوخ

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه رغم فوائده الكثيرة، إلا أن هناك بعض المحاذير التي يجب الانتباه لها، منها:

  • يُفضل تناول الخوخ طازج للاستفادة القصوى من قيمته الغذائية.
  • يمكن إضافته إلى السلطات، العصائر، أو استخدامه في تحضير الحلويات الصحية.
  • يجب غسل الخوخ جيدًا قبل تناوله لإزالة أي بقايا مبيدات.
  • قد يسبب تناول الخوخ بكميات كبيرة مشاكل هضمية مثل الانتفاخ أو الإسهال.
  • بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية تجاه الخوخ.
  • يُنصح مرضى السكري بمراقبة كمية الخوخ التي يتناولونها بسبب محتواه من السكريات.
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