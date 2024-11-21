فوائد اللب الأبيض، يقوي المناعة ويعزز صحة القلب ويحارب الشيخوخة

فوائد اللب الأبيض، اللب الأبيض من التسالي الشهيرة والمميزة التي يعشقها المصريون كثيرًا لمذاقه المميز، وهو يعتبر من التسالي الشعبية.

وفوائد اللب الأبيض، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم لأنه يستخرج من قرع العسل.

أهمية تناول اللب الأبيض

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن اللب الأبيض هو بذور اليقطين أو ما يعرف أحيانًا ببذور القرع، وهو من المكسرات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي تجعلها خيار ممتاز لإضافتها إلى النظام الغذائي اليومي، ويتمتع اللب الأبيض بخصائص غذائية متميزة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي تساهم في تعزيز الصحة العامة.

فوائد اللب الأبيض

فوائد اللب الأبيض للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد اللب الأبيض:

يعد مصدر غني بالبروتينات النباتية، التي تساهم في بناء العضلات وتجديد الأنسجة، ما يجعله خيار مثالي للنباتيين أو الأشخاص الذين يبحثون عن مصادر بروتين نباتية.

تناول كمية معتدلة من اللب الأبيض يمكن أن يساعد في تعزيز الشعور بالشبع، مما قد يساهم في تقليل تناول الطعام غير الصحي.

يحتوي اللب الأبيض على دهون غير مشبعة مفيدة للصحة، مثل الأحماض الدهنية أوميجا 3، هذه الدهون تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

اللب الأبيض يحتوي على معادن أساسية مثل الماغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم، التي تعتبر حيوية لصحة العظام والأسنان، وتناول اللب الأبيض بشكل منتظم يساهم في تعزيز كثافة العظام والوقاية من الأمراض المرتبطة بها مثل هشاشة العظام.

اللب الأبيض يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E والزنك، التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة، والزنك على وجه الخصوص له دور مهم في تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات، بينما يساعد فيتامين E كمضاد أكسدة في حماية الخلايا من التلف.

اللب الأبيض يعد مصدر جيد للألياف الغذائية، التي تساهم في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، وتناول الألياف بانتظام يساعد في الوقاية من الإمساك ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن المهمة، يساعد اللب الأبيض في تحسين صحة البشرة والشعر، وفيتامين E الموجود في اللب الأبيض يعد من مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة، مما يساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة ويسهم في صحة الشعر، ويمنع تساقطه.

اللب الأبيض يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات مثل الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية أوميجا 3، التي تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم وتخفيف الأعراض المرتبطة بالتهاب المفاصل وأمراض أخرى.

محاذير تناول اللب الأبيض

وتابعت، أن اللب الأبيض هو غذاء متكامل مليء بالفوائد الصحية التي تدعم العديد من وظائف الجسم، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الأطباق المختلفة مثل السلطات أو العصائر، ومع ذلك، يجب تناوله باعتدال لتجنب زيادة الوزن، إذ يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة.

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