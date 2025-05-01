الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

 أفادت تقارير إخبارية، باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

منع أعمال دولة الاحتلال العدائية

وكان قد طالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأحد الماضي، الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بمنع أعمال دولة الاحتلال العدائية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة اللبنانية تتحمل المسئولية المباشرة عن منع تهديدات حزب الله.

وأضاف نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لحزب الله بتشكيل تهديد من أي مكان بلبنان.. والضاحية الجنوبية لن تكون ملاذا آمنا لحزب الله.

 

سحب سلاح حزب الله

 وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ‏الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن جماعة حزب الله أبدت مرونة بشأن مسألة السلاح.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ‌سحب سلاح حزب الله يتم عبر الحوار، مشيرا إلى العمل سيبدأ قريبا على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني.

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جنوب لبنان بلدة ميس الجبل لبنان دولة الإحتلال رئيس الوزراء اللبناني حزب الله نتنياهو

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